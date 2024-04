Ranking FIFA: Inglaterra perde o pódio e Portugal ultrapassa a Holanda. Itália estável

Abaixo está Classificações da FIFA Atualizado de acordo com as últimas partidas disputadas durante o intervalo internacional. Os dois primeiros lugares não sofreram alterações, com a Argentina a manter-se no primeiro lugar e a França no segundo, mas a Inglaterra já não está no degrau mais baixo do pódio, depois de perder a posição para a Bélgica, que está agora no terceiro lugar. para'Itália Está em nono lugar, atrás da Espanha e na frente da Croácia.

As únicas outras novidades no top 10 dizem respeito a Portugal e à Holanda. Aliás, a seleção portuguesa ultrapassou a equipa comandada por Koeman para o sexto lugar. Com a queda no ranking, os EUA (agora na 11ª colocação) e a Colômbia (agora na 12ª colocação) saltaram duas posições, enquanto o Uruguai perdeu quatro posições e caiu para a 15ª colocação.

1. Argentina (1858 pontos)

2. França (1840,59)

3. Bélgica (1795,23) +1

4. Inglaterra (1794,9) -1

5. Brasil (1788,65)

6. Portugal (1748.11) +1

7. Holanda (1742,29) -1

8. Espanha (1727,5)

9. Itália (1724,6)

10. Croácia (1721.07)

11. EUA (1681.13) +2

12. Colômbia (1664,28) +2

13. Marrocos (1661,42) -1

14. México (1661.11) +1

15. Uruguai (1659,39) -4

16. Alemanha (1644,21)

17. Senegal (1624,73)

18. Japão (1621,41)

19. Suíça (1616,41)

20. Irã (1613,96)