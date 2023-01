Liao Specialist Goal no ano novo: estatísticas

Volta a campo com a vitória do Milan. Os rossoneri, na 16ª rodada do Campeonato Italiano, o primeiro após longa pausa para o Mundial no Catar, venceram o Arechi por 1 a 2, de Salerno, e passaram temporariamente a -5 do líder Napoli (os azzurri participarão então da noite, no San Siro contra o Inter). Uma vitória com a assinatura de Rafael Leão: os portugueses, aos dez minutos de jogo, de facto abriram o marcador ao driblar Ochoa, antes de Tonali encontrar, logo aos cinco minutos, um bis de pé direito (inútil, para os campanianos) , gol de Bonazoli na final). Um gol que reforça a grande sensação do atacante na primeira partida do novo ano.

Para Leo, aliás, este é o terceiro gol consecutivo na primeira partida do ano novo com a camisa do Milan. O português havia, de fato, inscrito seu nome no cartel de artilheiros também em 3 de janeiro de 2021 ao assinar dois gols na partida no Estádio do Benevento, enquanto em 6 de janeiro de 2022 o ex-Lille fez o gol da final por 3 a 1 no San Siro jogo contra. Roma. Para Leo, líder cada vez mais ofensivo da equipe de Stefano Pioli, este é o sétimo gol neste torneio, ao qual se soma o gol que marcou na Liga dos Campeões contra o Dínamo de Zagreb, em 25 de outubro, partida que terminou 4 a 0 a favor do Diabo.

Contra o Salernitana, porém, o outro pivô de ataque do Milan, Olivier Giroud, ficou de fora. O francês, recém-saído do segundo lugar na Copa do Mundo com seu país, não teve um desempenho particularmente impressionante, talvez sentindo o impacto dos esforços do Catar.