TMW – AC Milan, Leo e Mendes estão prontos para assinar. Mas Dimvula quer a taxa de renovação

tmw

Há uma oferta de 7 milhões de euros para renovar Rafael Leão com o Milan. Uma proposta já foi proposta desde uma semana E agora é uma realidade. É uma oferta ponte por dois motivos: Leão precisa de dinheiro para resolver o caso do esporte – ou pelo menos encurtá-lo – para que o Milan possa se proteger e não perder o poder contratual sobre quem demanda os portugueses no próximo mês de junho.

Lião está convencido a concordar

Sempre foi uma questão econômica, não técnica. Porque o Lião quer ficar no Milan, está bem, quer terminar a temporada da melhor maneira possível e depois falar do futuro. Jorge Mendes, conselheiro do pai mas já não agente do jogador, por outro lado, gostaria de escrever um final feliz a este assunto, para depois voltar as suas atenções para uma transferência em Junho. No acordo, porém, não há ajuda financeira para o caso com o Sporting: isso provavelmente estaria incluído na contratação pelo próximo clube, em caso de despedida.

Dimvula pergunta sobre comissões

Nesse cenário, também está o verdadeiro agente de Rafael Leão, Ted Dimvola, advogado francês que assumiu a procuração desde junho passado. As relações com Mendes continuam tensas e por isso ainda não há expectativa de contratação. A verdade é que Dimvula também vai pedir comissões para a renovação, pelo que o Milan terá de pagar o dobro para ver Liao com acordo a partir de junho de 2024. Uma questão que quase certamente será resolvida nos próximos dias, ainda que em alta. preço.