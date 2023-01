Quem são os gêmeos que seguem Cristiano Ronaldo 24/7: Pratique luta

Para proteger a si e à sua família, Cristiano Ronaldo há muito que confia as funções de segurança a dois antigos comandos dos departamentos especiais. Eles também estavam com ele no dia em que foi presenteado com a vitória.

Os gêmeos o seguem por toda parte. Obsessão por segurança Cristiano RonaldoEle e sua família encontram paz com a proteção de duas pessoas em quem confiam. Estes não são apenas agentes, mas ex-soldados de departamentos especiais que são treinados seguindo a rígida disciplina de forças especiais, que não reconhece a submissão, envolve muito autocontrole, envolve a capacidade de tomar decisões em pouquíssimo tempo e, mais do que isso, avaliando cada fator de risco. Você não pode cometer erros, eles não precisam: eles pressionam para garantir que tudo corra bem e, se houver um problema no horizonte, é trabalho deles resolvê-lo.

jorge E a Sérgio Ramalhero. São os ex-soldados estacionados no Afeganistão que estão sempre a um passo de CR7, movem-se como sua sombra, servem como seu anjo da guarda e estão prontos para tudo. Quem não os conhece dificilmente os nota, e se deixa enganar até pelas roupas elegantes que vestem (mesmo) em um dia A apresentação oficial da vitória. Você olha para eles e nunca pensa que alguém está se escondendo atrás daquele “uniforme militar” que pode nocauteá-lo em um instante.

Você o encontra assim que a situação fica séria. É assim que funciona, é o trabalho deles, e para isso eles também tiraram licença (sem remuneração) da unidade policial onde foram recrutados após deixarem o exército.

Ela nunca desistiria da Bola de Ouro cinco vezes: estiveram com ele em Turim, vigiando inclusive Georgina, seus filhos e restante família; Também estiveram ao lado dos portugueses quando partiram de avião para os jogos da Liga dos Campeões ou no voo que o futebolista apanhou para chegar ao Manchester United Sports Center; Eles estavam e estão onde quer que haja uma casa de guarda, e uma festa a ser mantida, ele os chama.

Tudo é feito com o maior sigilo e com o apoio tecnológico de satélites. Assim que as fotos mostram movimentos suspeitos, os gêmeos correm para a cena do crime. Uma fonte próxima ao jogador disse ao jornal que eles chegaram “antes mesmo da polícia”.

Nuno Maricos, ex-pára-quedista, e Gonçalo Salgado, ex-lutador de MMA: no passado, CR7 também recorreu a eles para garantir a máxima segurança para si e para a sua família.

Na Arábia Saudita, os gêmeos não são os únicos que participarão do longo “servir” de quadra na presença de CR7. E há uma multidão de colaboradores em torno dos quais os portugueses quiseram organizar o evento (o desfile da vitória).

Certamente não é a primeira vez que Cristiano Ronaldo confia a sua segurança a pessoal altamente qualificado, que ganhou experiência no campo (de batalha): em Madrid, o antigo paraquedista Nuno Maricos também esteve ao seu lado no green. No ano da final da Liga dos Campeões em Kyiv, outro gigante apareceu para proteger o campeão e seus entes queridos: o ex-lutador de MMA Gonçalo Salgado.