Alfa Romeo e Wasser explicam as razões da aposentadoria repentina de Bottas em Jeddah – 2022

Líder de equipeAlfa RomeoFrederico fasor, ele admitiu que foi decepcionante que um bom fim de semana terminou com a aposentadoria de Valtteri Bottas. O francês explicou os motivos pelos quais o finlandês não conseguiu completar a prova.

“Tivemos um problema com a temperatura do carro, volta a volta”, Os franceses disseram a Motorsport. com. “Pedimos para ele cavar em determinado momento, trocamos pneus e limpamos os dutos de ar. Mas depois de uma volta aconteceu de novo, então paramos o carro para evitar danos ao motor. Ainda estamos investigando o que aconteceu. É realmente uma pena, porque o ritmo estava lá e Valtteri estava indo muito bem, ele era sábio, não corria riscos e estava muito relaxado”.

Sobre a qualidade do C42 no início da temporada

Embora decepcionado fasor Ele destaca como 2022 é completamente diferente da temporada passada, quando a Alfa Romeo estava sempre na parte inferior do grid. “Fomos menos de um décimo dos 5 melhores jogadores nos playoffs, o que é muito animador para o time, porque depois do Bahrein Em uma pista diferente, mostramos que o ritmo estava lá e que podíamos dar nossa opinião em cada pista; Isso é bom para nós. Mas é lamentável que não marquemos pontos neste caso. Definitivamente estamos um pouco desapontados por termos saído com zero, mas por outro lado, estávamos no primeiro trimestre do ano passado. Mas agora é um mundo diferente.” ele terminou fasor.



