Inter, quatro ex acabam no flop 11 para o Manchester United de todos os tempos

Há muita Itália na formação dos flops mais caros da história Manchester United Desenhado por “O Sol”. Em especial muito Inter Graças a estar no Top 11 … glorioso na história dos Red Devils para quatro jogadores que se decepcionaram de uma maneira um tanto retumbante em Old Trafford, mas deixaram uma marca importante com a camisa dos Nerazzurri, antes ou depois do próprio inglês experiência.

O Manchester United é o time que mais títulos nacionais conquistou desde a fundação da Premier League em 1992. Desde então, conquistou 13 troféus. Foi o primeiro time inglês a conquistar a Liga dos Campeões, mas só após o fim da torneio. era gloriosa Senhor Alex Ferguson Em 2013, o United passou por uma redução significativa, conquistando apenas cinco títulos nas nove temporadas seguintes, três deles em 2016-17 com José Mourinho No assento.

Fracassos ingleses de Juan Sebastian Veron

Mesmo durante os mais de 25 anos da “regra” de Ferguson, não faltaram erros na campanha de compra, incluindo o de Massimo Tibi, que apareceu na pior escalação de sempre do Manchester United com um punhado de jogos no início da temporada 1999-00, cheio de patos impressionantes que levaram ao seu retorno quase imediato à Itália. Chegando aos jogadores que se decepcionaram em Old Trafford, mas não na Inter, em… perder-se 11 O nome unido aparece Juan Sebastian Veronem Manchester entre 2001 e 2003, após os testes na Lazio e Parma, mas não conseguiu se estabelecer, como também teria acontecido no Chelsea, e depois relançado na Inter de Milão. Roberto Mancini.

Darmian, Lukaku e Sanchez: de Old Trafford ao Tricolor com o Inter

Mais recentes são as vitórias dos Nerazzurri Mateus DarmianE a Alexis Sanchez E Romelu Lukaku, heróis italianos em 2021. Os dois primeiros, ainda no elenco do Inter, não conquistaram torcedores consecutivamente entre 2015 e 2019 e no biênio 2018-2020, com o chileno marcando apenas três gols antes de ser vendido ao Inter. Por empréstimo e depois direto. Quanto a Lukaku I 30 gols Marcar em dois anos não é uma compra atrapalhada, mas a mudança de ritmo que ele obteve na época na Inter foi significativa, pois os vistos em Old Trafford entre 2017 e 2019 não foram os melhores Romelu da história. Ao formar as contratações mais decepcionantes da história do United, Mkhitaryan, Sancho e Di Maria apareceram entre outros.