Mercado de Milão, todo Renato Sanchez. Notícias sobre negociações – esportes – futebol

Milão, 9 de junho de 2022 – Renato Sanchez e a Milão Estou realmente a um passo de distância. De fato, as negociações entre o clube rossonero e o Lille continuaram nas últimas semanas e parecem ter chegado a um ponto de virada: como alguns meios de comunicação franceses também informaram, de fato, um acordo entre as duas partes estará em andamento para Um valor inferior a 20 milhões de euros. O português, nascido em 1997, que nas intenções da direção rossonera preencherá o fundo deixado por Casey – com destino ao Barcelona – deve assinar um contrato de cinco anos no valor de cerca de 3 milhões por ano, valor inteiramente no clube Milan padrões. O processo, também devido à delicada situação do clube transalpino, poderá ser concluído nas próximas semanas, com a chegada do jogador a Itália e posteriores exames médicos antes da assinatura do contrato.

O caso Putman ainda está em alto mar

No entanto, as negociações continuaram entre Milan e Lille para trazer o zagueiro holandês para Milanilo Sven Putman Que é estimado para o clube francês cerca de 30 milhões. O jogador deixou claro nos últimos dias que adora o destino rossonero, mas o preço ainda é alto e a concorrência de clubes estrangeiros como Paris Saint-Germain e Newcastle é forte. A sensação é de que a pista ainda está quente de qualquer maneira e que haverá novidades nas próximas semanas nessa frente. No entanto, não há nada concreto na vanguarda do reforço nas espátulas: no topo da lista de desejos estão Zaniolo e Di Kitleri, mas o dueto do clube via Aldo Rossi, segundo a Sky Sports, também teria olhado para os perfis de Raspadori e Traore del Sassuolo.