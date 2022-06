Calciomercato, notícia: PSG cai para Skriniar, mas para o Inter não pode ser vendido

PSG abandona Skriniar, mas não pode ser vendido ao Inter

Paris Saint-Germain corre Milan Skriniar: O eslovaco é um alvo para o clube de Paris (a oferta é inferior a 60 milhões de pedidos), masInter Ele não quer se privar do jogador e o próprio zagueiro está muito feliz no Milan. No entanto, o contrato que termina em 2023 é uma ameaça para o clube nerazzurri: Marotta já iniciou os primeiros contatos com a comitiva de renovação. A pressão do PSG é real, mas é necessária uma exibição brutal para arrebatar o defesa eslovaco ao Inter.

Gattuso é o novo treinador do Valência, é oficial

Gennaro Gattuso Ele é o novo técnico para Valência. O clube espanhol foi formalizado em seu site, mas também com dois vídeos nas redes sociais, o acordo com treinador da Calábria Que assinou até 20 de junho de 2024. “Para mim, o futebol é a paixão, o respeito pelo jogo e o amor pela bola, é isso que quero dar ao Valência. Vi grandes equipes caírem neste estádio”, diz Gattuso enquanto no vídeo postado pelo Valencia, até The floor of Mestalla conclui com um apelo aos fãs: “Vivemos esta temporada com paixão, avançando junto com o DNA do Valencia.”

Di Maria – Juventus, as negociações continuam

por Maria JuventusA administração da Juventus continua otimista: o técnico Cherubini aguarda uma resposta do argentino, que atualmente está negociando com o Barcelona. Mas o clube blaugrana não tentou pagar o decisivo. A Juventus espera trazer o jogador para Turim, o Barcelona não está fora do jogo: é um confronto direto destinado a terminar nestas horas com a seleção final.

Inter quer fechar rapidamente para Aslani

O Inter coloca a seta para Christian Aslani. Ontem, o clube nerazzurri realizou uma cúpula comEmpoli O acordo está a um passo. O meio-campista albanês já tem um entendimento com a Inter: Milan e Newcastle estão desatualizados no momento, com Inzaghi, que em breve poderá ser o novo suplente de Brozovic.

Butmann só quer o Milan, mas os rossoneri devem se apressar

Sven Putman O Milan quer: O zagueiro holandês tem um acordo total com os rossoneri pelos próximos cinco anos, mas nas últimas horas tanto o Arsenal quanto o Manchester United realizaram importantes pesquisas de opinião. O Lille aceitou a oferta do Newcastle, mas a turma de 2000 – Maldini Mania – escolheu o Milan. O clube francês não aprecia o comportamento de Putman e os rossoneri devem fechar o negócio rapidamente.

Bremer em direção ao Inter, Toro em Wout Faes

Gleeson Bremer Ainda um objetivo tangível paraInterO zagueiro brasileiro e os nerazzurri têm um acordo há algum tempo e o zagueiro nascido em 1997 mal pode esperar para se colocar à disposição de Inzaghi. Como La Repubblica previu, Turim pensou em Pinamonte (que Monza gosta muito) como contrapartida técnica, mas também está em busca do herdeiro brasileiro. A bomba está muito interessada Wout FaesDefesa central do Reims. A competição pelo jogador de 24 anos é dura, com Rennes pronto para se juntar ao negócio.

Fiorentina baniu Grealish

Florian Grealish Está muito perto Fiorentina: O meio-campista de 26 anos já tem um acordo com Viola – liberado poucos dias depoisHoffenheim – Mas os toscanos querem fazer isso primeiro última tentativa com Torre. O presidente Commisso entrou em campo e há dias fala diretamente com o Uruguai. Torreira terá que dar a resposta da Fiorentina, mesmo que a distância entre o lance roxo (2,2) e o pedido do jogador (2,7) seja alta. Além do jogador com o Arsenal para a salvação, 8 milhões para 15. A Fiorentina, entretanto, toma precauções com Grealish, mesmo que o sonho permaneça para confirmar Torreira.

Pressão do Lazio para Ilic

comunicação entre Lácio e a Verona Médio nascido em 2001 Evan Eli? Eles estão continuando. O presidente City abriu um acordo para vender o meio-campista e a Lazio quer fechar rapidamente para vencer a concorrência. Sarri solicitou outro meio-campista – sendo colocado no elenco com Luis Alberto e Milinkovic – devido às muitas partidas (que serão disputadas a cada três dias) que os biancoalistas jogarão de agosto até o final de outubro. Ilek já disse sim Lazio As duas empresas estão considerando um processo no estilo Zakani com base em um empréstimo com compromisso de pagamento.

Monza está estudando a seringa Pinamonte

Monza sonha com um golpe PianamonteO atacante, após a importante temporada que jogou no Empoli, volta ao Inter e com o clube nerazzurri decidirá seu futuro. o MonzaOntem, ele estava em contato importante com sua comitiva. As partes voltam a se modernizar, com o atacante de 23 anos abrindo as portas para o time recém-promovido na Série A.

Alvini é o novo treinador do Cremonês

Massimiliano Alvini Ele é o novo treinador do Cremonês. O recém-promovido clube da Serie A, Grigoroso, treinador de 52 anos, chegou na época passada a Perugia.