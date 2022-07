Tripi abre aos 26′, Zaniolo dobra como capitão

Transmissão ao vivo Roma Portmonse

Os resultados finais: Roma 2-0 Portmonense (Tribi 25′, Zaniolo 72′)

90′ + 2 – Fim da partida: Roma venceu o Portimonense por 2 a 0.

90 & # 39; – Brilhante façanha individual para Zaniolo, que, no entanto, encontra o goleiro ansioso para desviar seu chute de esquerda.

88′- Penalty errado da Roma: Abraham lança o pênalti alto no travessão.

88 & # 39; Pênalti para Roma: Pedro Sá para Zalewski no avanço deslizante, mas acerta a bola com a mão.

85 e # 39; – Penalty à beira para o Portimonense: o caminho de Luquinas é astuto e termina do lado de fora.

83 & # 39; – Sellik exonera Ibrahim bem na área: acaba cavando o inglês.

77 & # 39; – Outro fechamento de Kumbulla frustra a tentativa acrobática de Klismahn.

72 & # 39; – Gol da Roma: Zaniolo briga por uma bola para Pedrão, vai longe com força e com a esquerda ultrapassa o goleiro na dobradinha de Giallorossi.

69′ – Darboy permaneceu no chão após um confronto com Sabará no meio de campo, com Mourinho obrigado a trocar: O gambiano tem uma dor no joelho dentro do Vaticante.

65 e # 39; – Abraham tenta preocupar Samuel, mas sua direita da borda é imprecisa e acaba do lado de fora.

63 & # 39; Wellington mata Kumbula em um drible, e a intervenção de Buff imediatamente para o brasileiro a poucos passos de Svilar.

60 & # 39; Cruzamento de Zaniolo: O meia-atacante Giallorossi entra na área e chuta de direita no poste mais próximo, mas é rejeitado pela trave.

56 & # 39; – Bravo Kumbulla acena com a cabeça para Iago, esperando que o atacante interfira no cruzamento de Ouattara.

54 & # 39; – Duplo pontapé de canto do Portimonense: Svilar hesita na primeira faixa, e na segunda é bom a recusar.

47 & # 39; Um tiro aéreo de Carles Pérez, que não foi certeiro: o espanhol que acabou no ar saiu.

46′ – Dentro de Abraham (fora de Shumorodov menos de um quarto de hora após a entrada), Zaniolo (com a braçadeira de capitão), Kumbula, Ibanez, Buff, Zalosky, Selek, Darboy, Matic, Svilar e Carles Perez.

45′ + 1 – Fim do intervalo

44′ – Primeiro amarelo do jogo: Mancini agarra o antigo Gielorossi SIC que foi ao balcão e é punido pelo árbitro.

41′ – El Shaarawy recebe verticalmente de Cristante e entra na bola e na área da corrente e tenta um chute para retornar ao segundo poste: fechamento obrigatório da bola Willian.

31 e # 39; – Spinazzola cobra escanteio da esquerda: Pellegrini remata no centro e cabeceamento de Cristante e excelente resposta de Nakamura que rejeita.

30′ – Primeira mudança da partida: sai Félix e entra Shumorodov.

25′ – Gol da Roma – Na cobrança de escanteio, Trippi venceu Nakamura com uma diagonal direita após uma saída incompleta do goleiro japonês.

25′ – Um perigoso chute rasteiro de Karsdorp no meio, mas um desvio do zagueiro deixa El Shaarawy fora do tempo: escanteio para Roma

22 e # 39; – Troca de Pellegrini-Karsdorp, com o meia-atacante que fechou a rede mas sem precisão de gola: uma bola a um metro de distância

19 e # 39; – Rui Patriko sai para rejeitar um cruzamento de livre, é bloqueado por Relvas com uma cotovelada alta e o árbitro apita Falta: Ainda há alguma tensão entre os jogadores em campo.

16′ – El Shaarawy se afasta com contra-ataque de Pellegrini: O chute do atacante Giallorossi para perto do gol termina.

14 e # 39; – Um pouco de tensão entre Veritot e Ayrton após um erro do brasileiro no meio-campista francês.

9′ – Pellegrini tenta chutar de fora, mas sua defesa defende uma reversão na frente de Anderson, que vai longe para a defesa dos Giallorossi, mas seu chute foi defendido por Karsdorp.

5 & ​​# 39; – A Roma tenta preparar o jogo pelas costas, mas a alta pressão dos portugueses dificulta a construção do jogo dos Giallorossi.

2 & # 39; – Felix se solta pela direita e coloca uma bola muito longa para El Shaarawy arremessar no meio.

1′ – Equipes em campo, Roma começando sem Zaniolo e Abraham e com El Shaarawy e Felix começando em 1′. No centro da defesa está Tripi no lugar de Ibanez, recém-saído dos pontos na cabeça após a partida com o Sunderland.

Roma-Portimonense, onde pode ver na TV e ao vivo

O jogo Roma x Portimonense, marcado para as 20h00, será transmitido em directo exclusivamente pela dúzia. Alternativamente, será possível acompanhar o histórico de texto do desafio ao vivo em nosso site.

As escalações oficiais do Roma-Portmonense

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio Mancini, Smalling, Trippi; Karsdorp, Cristante, Veritot, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Félix. Em anexo.: Mourinho.

Portmonse (4-2-3-1): Nakamura. Rivas, Willian; Pedrão, Ewerton; Bruninho, Movi; Doente, Anderson, Wellinton, Iago. Em anexo.: Brito.