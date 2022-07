“Uma escolha dolorosa, voltarei para fazer você sonhar” – Corriere.it

A partir de Jaya Picardie

Os médicos pararam o campeão olímpico antes da corrida em Eugene. Declaração do médico federal: “Correr teria arriscado lesões”. queria correr

Quem nos enviou

Eugene (Oregon) – Infelizmente, os maus presságios estavam todos lá. Uma bateria de 100 metros, o exercício de equilíbrio de botão em que o campeão olímpico foi, foi vendida para o jovem jamaicano Sevilha, e ele ficou em segundo lugar e parou de correr aos 60 metros (10″ 04, recorde de igual temporada). Depois, sobretudo, as palavras após a corrida: «Corri com três travões de mão, o problema que tenho é não me deixar correr livremente. Agora me coloco nas mãos de um fisioterapeuta, espero me recuperar”. Mas Marcel Jacobs não teve sucesso. Ele não vai disputar as semifinais dos 100m aqui no Campeonato Mundial em Eugene, Oregon, na casa de competidores americanos que buscam um triplo no pódio e agora quem sabe que coisas ruins eles vão dizer sobre um italiano que se retira duas horas antes da corrida (18h, hora local, 3h de domingo na Itália).

Um comunicado emitido pela Federatletica italiana confirmou os rumores que circulam desde a manhã: “O atleta Marcel Jacobs foi acusado durante as 100 eliminatórias de contrair o grande músculo adutor da coxa direita, o que lhe permitiu concluir o show. Imediatamente após a corrida, foi estabelecido um protocolo de tratamento que resultou em relaxamento muscular imediato”. Mas a noite não trouxe melhores sensações nem bons conselhos: “A contração muscular permaneceu presente, embora em menor grau.” Exame de ultrassom (“sem lesões musculares, mas uma área de estase sanguínea local no adutor da coxa direita era evidente na contratura”) e uma consulta de última hora entre o diretor técnico La Torre e o diretor médico Blue Bailey e o “atleta e treinador” e Camusi advertiu sobre cautela: “Como este é um quadro clínico que pode comprometer a integridade muscular e levar a lesões, foi decidido não permitir a participação nas 100 semifinais”. READ Calcio Catania, finalizado - lasiciliaweb

Jacobs queria correr, ele veio ao Oregon para desafiar o esquadrão americano e teria travado a batalha mesmo sem armadura e capacete. o

Impedi-lo de fazê-lo: para seu próprio bem, pelo revezamento 4×100 da medalha de ouro olímpica (também hackeado: um improvável plano B com Patta, Tortu, Desalu e um suplente estudado), para proteger o Campeonato Europeu em agosto, onde deveria estar o rei de Olympia Ele é o protagonista (a incerteza prevalece agora).

Uma escolha dolorosa – diz o atleta no final de um sábado tumultuado -. Sou um lutador e nesse espírito decidi não perder a Copa do Mundo. Mas agora tenho que adiar a comparação para as próximas corridas importantes, depois de uma recuperação total. Faço esta promessa a mim mesmo e aos italianos: farei o meu melhor para fazer você sonhar.”

Copa do Mundo das Bruxas, temporada amaldiçoada. Perfeito até a Copa do Mundo Indoor em Belgrado em março passado (um ouro nos 60m por foto de acesso à impressão no rosto de Coleman e Brassie, que ela teria encontrado em Eugene), desastroso ao ar livre. A viagem a Nairobi que não poderia ter sido feita tarde demais (gastroenterite, hospitalização, quilos, perda de força), De volta aos 100 em Savona que deveriam ser evitados para proteger tudo o que explodiu depois: a Diamond League em Eugene, o Golden Gala em Roma, o prestigioso encontro em Estocolmo e o último teste saindo para Oregon.

Primeiro o alongamento do bíceps, depois o desconforto nas nádegas e finalmente a contração americana. “Eu faria tudo de novo, Marcel se recuperou, ele está bem e pronto para correr livremente”, disse o técnico Kamousi. correio véspera de copa do mundo Que Jacobs deveria ter sido dilacerado em vez de dilacerado. Os fatos contradizem as boas intenções. E com boas intenções mas sem um físico perfeito, no atletismo não se vai muito longe. READ Treino Livre 3 cancelado devido ao mau tempo