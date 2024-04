Bari Cremonese 1-2: placar final e destaques

O início do segundo tempo de Barry Cremonese! Começamos novamente com o placar de 1 a 0 para os visitantes.21h35

O Cremonese liderou por 1 a 0 após os primeiros 45 minutos de jogo. O placar abriu o placar logo no primeiro minuto, quando Maiello desviou cruzamento de Cernicola para a própria rede. Diaw desafia Jongdal no quarto minuto. Aos 21 minutos, De Cesare bloqueou o chute de Cernicola e, aos 25, Moracioli esteve perto de empatar.21h21

Fim do primeiro tempo: Bari Cremonesi 0-1! O placar abriu o placar um minuto depois com um gol contra de Maiello.21h19

Lukoshvili está com dores após a colisão com Diaw e a equipe médica está em campo recebendo tratamento.21h15

Chances de gol para ambas as equipes, já são 11 chutes no total.21:00

Dê uma olhada no perfil do jogador Raffaele Maiello20h34

Meta! Bari Cremonesi 0-1! Gol contra de Milo. Os acontecimentos começam com um flash de Tsadjot, um cruzamento rasteiro de Cernicola, que Mailo passa para Perrino com um chute infeliz.

As escolhas de Struppa: Tsadjott e Johnson no ataque, Vazquez no apoio, Coda no banco. Kolokolo e Mader no meio-campo. Exteriores de Ghiglione e Cernicola.19h50