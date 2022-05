Velhovic e Chiellini vencem o Inter

Allegri considera jogadas de treino para evitar terminar 10 anos de vitórias de mãos vazias: Dybala a grande dúvida

Essa temporada 2010-2011 foi a última temporada que ele testemunhou Juventus Sair de férias sem tocar no outdoor e hoje, dez anos depois, os Bianconeri correm o risco de encerrar sua saga triunfal. Mãos vazias. Depois de 9 Scudetti na final, cinco copas da Itália e o mesmo número de Supercopas da Itália. Em suma, em uma quarta-feira à noite em Roma não há apenas uma lembrança de Nossa Senhora. Esta será a primeira vez que você obterá Zero Títulos após um longo período de vacas gordas e se acostumar com o gosto amargo da derrota não será fácil.



muito menos para alegre, que gostaria de evitar a marca de treinador que levou a Juve a não vencer, já que Sarri e Pirlo trouxeram algo para casa. Também é por isso que o treinador do Livorno sabe que não pode cometer erros Inter. A começar pelo treino. Na véspera das dúvidas não diminuam. A partir da presença do proprietário ou não Paulo Dybala. O argentino está jogando seu último clássico italiano com a Juventus antes (provavelmente) de ir para o outro lado, mas isso não lhe garante prestígio. Porque o ataque continuará em todos os lugares Dusan Vlahovic. O sérvio está tentando sair de uma crise inesperada especialmente para ele. Seus alvos estão faltando e ele está perdido e não haveria melhor chance de escapar. Mas só ele pode fazer tão pouco.

Quanto a Dybala, embora por vários motivos, também pode ser o dia de folga Giorgio Chiellini. O capitão parece estar em despedida da Juventus, da seleção e do futebol. Quem melhor do que ele poderia liderar a dama em uma das partidas mais importantes em termos de competição e momento? É por isso que Allegri pode preferir que Bonucci faça parceria com De Ligt.

Entre as muitas dúvidas, há apenas uma certeza: tudo será concedido, menos errar. Desta vez mais do que nunca.