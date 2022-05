“Eu estava errado, eu não podia respeitá-la mais”

Na véspera do jogo contra o Aston Villa, Jurgen Klopp volta às palavras que pronunciou após o empate com o Tottenham (“Não gosto deste tipo de futebol, a forma como jogam é adequada para estes jogos, mas são quintos…”) Ela pede desculpas a Antonio Conte. “Como treinador, e tive essa experiência recentemente, depois de um jogo ficamos obviamente muito impressionados com o jogo, a situação e coisas assim – explicou ele – Eu vou dizer isso de novo? não. Eu disse depois da partida: “Eles estão jogando como jogam e ainda são apenas quintos”. Naquele momento parecia algo a dizer, Mas eu estava errado de qualquer maneira. Era apenas o meu sentimento na época. Eu não poderia respeitar Antonio mais do que isso, pelo que ele faz e como ele organiza as equipes“.

O técnico do Liverpool também respondeu a Guardiola, que observou que toda a Inglaterra está torcendo pelos Reds, que venceram apenas uma liga em 30 anos. “Ele estava certo, porque eu estava certo sobre o Tottenham e quinto, ele estava certo quando disse que só ganhamos um chefe, mas não sei se o país inteiro está torcendo por nós. Eu sinto isso quando jogamos fora, mas talvez ele saiba mais do que eu.”

O Liverpool, que anteriormente publicou a Carabao Cup, está na disputa por um quarteto emocionante, tendo também participado das finais da Liga dos Campeões e da FA Cup. No entanto, o empate com o Tottenham complicou o caminho na Premier League: agora os pontos longe da cidade são até 3 e a diferença de gols também é a favor do adversário (+4). Ainda temos 9 pontos, e Salah e seus companheiros têm que ganhar tudo e torcer.



