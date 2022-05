Possíveis configurações e onde vê-las na TV e ao vivo

Eliminatória para a Europa. Roma Mourinho – Isso fará com que Duran – comprometido esta noite em Franchi vs. Fiorentina O italiano em uma partida que pode garantir o quinto lugar para os Gilorossi, que merecem chegar à próxima Liga Europeia. Claro, agora em mente há a final da conferência em Tirana contra o Feyenoord, mas não podemos “desistir” completamente do campeonato.

Roma, Mourinho pede o último esforço: é assim que vai gerir as energias da equipa

O alvo escolhido, claro, para o treinador português, que sabe de qualquer forma que a Fiorentina precisa de pontos para manter vivo o sonho europeu para o próximo ano. A Roma no campeonato não vence há três jogos: após a confirmação contra o Salernitana dois empates e uma derrota. Haverá 30.000 espectadores em Florença. Começa a partir das 20h45.

Acompanhe a transmissão ao vivo da FIORENTINA-ROMA

Fiorentina Roma, possíveis escalações

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venha, Milinkovich, Igor, Biraghi; Boaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Cabral, Sabonara. tudo

Roma (3-4-2-1): Rui Patrício; Mancini, Smalling, Kumpula; Maitland Niles, Cristante, Veretot, Viena; Avena Jian, Pellegrini; Ibrahim. rebanhos de Mourinho

Onde ver o jogo ao vivo na TV e nas transmissões ao vivo

A partida Fiorentina-Roma, marcada para hoje às 20h45 no Stadio Franchi, em Florença, será transmitida ao vivo pela TV exclusivamente pela Dazn. Durante a transmissão, o jogo pode ser continuado baixando o aplicativo Dazn em uma smart TV, tablet ou smartphone.

