Fabian Ruiz, adeus a Nápoles? Possíveis movimentos de Giuntoli para substituir o espanhol

Com a matemática ocupando qualificações em Liga dos Campeões E a possível invasão de terceiro lugar Já no próximo domingo batendo Génovapensamentos de amantes Nápoles Eles começaram a segmentar cada vez mais transferência de mercado. De fato, o verão pode trazer muitas mudanças para a equipe azul na próxima temporada, com Reduzindo o valor dos salários O que poderia levar a um compromisso doloroso. A primeira já estava lá e é de Lorenzo InsigneAdeus, direção Toronto Já é oficial há algum tempo.

Por outro lado, ainda há muita incerteza em relação à Fabiano Ruiz: ele é notícias de hoje Um encontro iminente entre o Napoli d Cristiano Giuntoli E seu agente, firme mesmo antes do final do torneio. É provável que o destino do meio-campista espanhol, cujo contrato está expirando, seja decidido aqui Junho de 2023. A impressão é que este é um jogador intransferível, e que na ausência de renovação, sua saída será praticamente certa.

Neste ponto, parece certo começar a questionar quais poderiam ser as jogadas do Napoli para um possível tratamento Tchau Ruiz Porque as escolhas nessa função podem perturbar completamente o equilíbrio tático do time azul. No entanto, devemos primeiro avaliar as intenções Spalletti (cuja permanência não parece estar em dúvida) em relação a alguns jogadores já na equipe, onde pode ter um efeito profundo na forma de jogo e, portanto, na identidade do potencial. substituto de Fabiano.

Foto: Getty Images- Dries Mertens

Continuaremos a focar no conjunto Mertens-Osimhen?

Sem dúvida o primeiro seca Mertens: convivência entre ele e Osimene Ele foi visto nas últimas partidas, ele vai continuar na próxima temporada? Para responder a essa pergunta, o futuro do belga, cujo contrato termina em junho deste ano, deve primeiro ser esclarecido. Os rumores estão crescendo sobre sua possível renovação, mas ainda não está claro se o status dessa contratação é maior do que o visto este ano.

Então, se quisermos continuar na linha das últimas corridas, confirmar a configuração fornecida pelo casal Mertens OsimeneDeve haver um substituto para Fabian Ruiz Propriedades defensivas Para permitir que a equipe tenha um equilíbrio mínimo apesar de ter atacantes puros. Portanto, seria necessário ignorar, por exemplo, um substantivo para Barak, com características mais ofensivas e implantabilidade como meio-campista ou meia-atacante do que como meio-campista 4-2-3-1. Assim, a identidade, neste caso, seria essencialmente a identidade de um patrão.

Quão compatíveis são Anguissa e Lobotka?

Situações Anguissa E lobotka. O camaronês, a menos que seja inesperado, deve ser substituído, e assim continuar seu caminho Nápoles.

Os dois jogaram juntos em algumas partidas em um meio-campo de 3 jogadores onde o terceiro jogador era o seu rei Fabiano Ruiz. Também será possível vê-los juntos novamente em um arquivo dois meio-campo? A resposta a essa pergunta também pode afetar o orçamento que será investido para substituir Fabian. Aliás, o Napoli também pode optar por apostar Anguissa E lobotka Como casal original Do meio-campo e investir o valor arrecadado com a venda do meio-campista espanhol em outras funções mais do que um meio-campista adicional.

Foto: Getty Images- Anguissa

É possível mudar para o 4-3-3?

A solução final possível é fornecer 4-2-3-1 para corredor para 4-3-3. Nesse caso, pode levar a considerar a compra de um mezala Quem vai ocupar o terceiro lugar do meio-campo azul ao lado dele lobotka E Anguissatalvez brincando com o lugar Zelenski E Diamante.

Basicamente, parece difícil prever os movimentos Nápoles No próximo mercado de transferências, há muitas conexões que podem afetar a escolha dos jogadores para comprar. vai ficar em s Cristiano Giuntoli Na tarefa de calibrar bem essas escolhas, fica claro acordar cada passo com o treinador para evitar erros.