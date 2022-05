Camisa rosa Juan Pedro Lopez. Nibali em 4’16”, Ciccone e Pozzovivo no top 20 – OA Sport

Leonard Kamna venceu a quarta etapa do Giro d’Itália 2022mas Juan Pedro Lopes A Vista a camisa rosa do líder Da classificação geral, foi usado pelo holandês Mathieu van der Poel nos três primeiros dias. O espanhol fugiu de longe com outros treze homens e depois atacou na última subida que levou acima etna, recuperou o bom Stefano Oldani e depois foi capturado pelo alemão, que o derrotou no sprint. O porta-bandeira da Trek Segafredo agora está se exibindo 39″ antes de Kämna.

Juan Pedro Lopez é um excelente ciclista, tem 24 anos e parece ter muito espaço para melhorar: ele pode realmente se tornar um outsider nas posições móveis. Os grandes jogadores anunciados na véspera deixaram para lá: O melhor foi equatoriano Ricardo Carapazmas os franceses chegaram com ele também Roman BardetEspanhol Bello Bilbao e Mikel LandaPortuguês João Almeidae australianos Jay Hindley e Richie Portepara nós Júlio seráBritânico Simon Yates (não parecia tão grande).

Simon Yates ainda é o melhor dos grandes nomes Com 5″ no Morey Vincendent da Bélgica, 13″ no holandês Wilko Kieldermann, 19″ no Bilbao e Almeida, 22″ no Porto, 24″ no Bardet e Carabaz, 33″ no Landa e 34″ no Hindley, 50″ no Ciccone. Infelizmente Vincenzo Nibali perdeu contato quando faltavam seis quilômetros. Os Sharks, que deram sinais positivos nas fases iniciais, sofreram uma aceleração dos Ineos Grenadiers e não conseguiram manter-se na equipa principal, acusando-o de atrasar 2’15”. A montagem padrão do Astana está posicionada 32 a 2’34 polegadas de Yates.

O holandês Tom Dumoulin e Lorenzo Fortunato desmaiaram. Colombiano Miguel Angel Lopez se aposenta Do Corsa Rosa após várias rodadas, a América do Sul estava entre as favoritas às vésperas da coroação. Abaixo está a classificação geral do Giro d’Italia 2022 após a Fase 4. Amanhã está prevista a quinta etapa: 174 km de Catania a Messina, para enfrentar a subida da Portela Mandrazi (19 km a 4%), mas do GPM serão 100 km até a linha de chegada entre a encosta plana, o que é ideal para um grupo. o inimigo.

Giro d’Italia 2022, Leonard Camna doma Etna, Juan Pedro Lopez na camisa rosa. Turma de Nepalês, Bozovivo e Fortunato

Classificação no GIRO D’ITALIA 2022 (Após a Fase Quatro)

1 47 ▲ 46 Lopez Juan Pedro Trek – Segafredo 20 14:17:07

2 68 ▲ 66 KÄMNA Leonard Bora – hansgrohe 0:39

3 60 ▲ 57 TAARAMÄE Rein Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 1″ 0:58

4 2 ▼ 2 YATES Simon Team BikeExchange – Jayco 1:42

5 20 ▲ 15 VANSEVENANT Mauri Quick-Step Alpha Vinyl Team 2 1:47

6 5 ▼ 1 Kelderman Wilco Bora – hansgrohe 1:55

7 9 ▲ 2 Bilbo Bello Bahrain – Vitorioso 4″ 2:00

8 11 ▲ 3 ALMEIDA João UAE Team Emirates,,

9 13 ▲ 4 portas Ritchie Ineos Granadeiros 2:04

10 14 ▲ 4 Equipe Bardet Roman DSM 2:06

11 15 ▲ 4 Karabaz Richard INEOS Granadeiros,,

12 21 ▲ 9 LANDA Mikel Bahrain – Vitorioso 2:15

13 22 9 Equipe Arensman Thymen DSM,,

14 23 9 Hindley Jay Bora – hansgrohe 2:16

15 25 ▲ 10 BUITRAGO SANTIAGO BAHREIN – Vitorioso 2:18

16 31 15 Cathy Hugh EF Education-EasyPost 2:20

17 32 ▲ 15 VALVERDE Alejandro Movistar Equipe 2:23

18 37 19 Troca de bicicleta Hamilton Lucas-Jaico 2:27

19 39 ▲ 20 CICCONE Julio Trek – Segafredo 2:32

20 26 ▲ 6 POZZOVIVO Domenico Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 2:37

21 45 ▲ 24 Buchmann Emmanuel Bora – hansgrohe 2:39

22 58 ▲ 36 SOSA Iván Ramiro Movistar Equipe 3:05

23 30 7 Sivakov Pavel Inios Granadeiros 3:14

24 55 ▲ 31 Heart Jan Intermarchy – Wanti – Joubert Matero 3:16

25 54 ▲ 29 CARR Simon EF Education-EasyPost 3:26

26 65 ▲ 39 Oldani Stefano Alpsin-Phoenix 3″ 3:35

27 49 ▲ 22 HOWSON Damien Team BikeExchange – JIKO 3:41

28 92 ▲ 64 LEEMREIZE Gijs Jumbo-Visma 4:06

29 42 ▲ 13 Martin Guillaume Cofidis,,

30 7 23 FOSS Tobias Jumbo Visma 4:14

31 10 ▼ 21 SCHMID Mauro Kwik Step Alpha Vinyl Team 4:15

32 12 20 Equipe nepalesa Vincenzo Astana Cazaquistão 4:16

33 8 ▼ 25 Spring Book Trek – Segafredo 4:23

34 27 ▼ 7 OOMEN Sam Jumbo-Visma 4:33

35 16 19 Skjelmose Jensen Matthias Trek – Segafredo 4:35

36 33 ▼ 3 Ulysses Diego UAE Team Emirates 5:19

37 38 1 VILLELLA Davide Cofidis 5:26

38 17 21 Bowman Queen Jumbo Filme 5:30

39 64 25 TEJADA Harold Astana Qazaqstan Team,,

40 72 ▲ 32 Dombrowski Joe Astana Team Cazaquistão 5:51

41 73 ▲ 32 Sorte Lorenzo Iolo Kumita 5:53

42140 98 moedas Sylvan Lotto Soudal 6:30

43 46 ▲ 3 JAL Felix AG2R Citroen Team 6:48

44 29 15 Contas da equipe Valerio Astana Qazaqstan,,

45 70 25 Rocha Remy Cofidis 6:49

46 91 ▲ 45 Hamilton Chris Tim DSM 7:31

47119 ▲ 72 Equipe Pedriro Antonio Movistar 7:42

48 6 ▼ 42 Togot Ben Enios Granadeiros 8:14

49 3 46 Dumoulin Tom Jumbo Fim 8:20

50 43 7 Team KNOX James Quick-Step Alpha Vinil 8:54

Jonathan Inios Granadeiros 51121 70 Castrovigo, 9:13

52 61 9 Samitier Sergio Movistar Team 9:40

53 81 28 PINK Diego EOLO-Kometa 10:01

54 75 21 CAICEDO Jonathan Cleaver EF Education – Easy Post 10:15

55 87 32 Camargo Diego Andrés EF Educação – Post Fácil 10:20

56 24 ▼ 32 FORMOLO Davide UAE Team Emirates 10:27

57 44 ▼ 13 Narvís Jonathan Inios Granadeiros 12:11

58 84 26 Cataford Alexander Israel – Premier Tech 12:21

59 59- Cheryl Michael AG2R Citroen Team 12:39

60100 40 Coast Ruwi Emirates Airline Team 12:45

61 40 ▼ 21 Walter Attila Groupama – Ph.D.

62 53 9 Rota Lorenzo Intermarchi – Wanti – Goubert Matero 13:45

63 69 6 Bronsky Vadim Astana Cazaquistão 14:22

64101 37 FETTER Erik EOLO-Kometa 14:33

65117 ▲ 52 ZWIEHOFF Ben Bora – hansgrohe 14:49

66123 57 CEPEDA Jefferson Alexander Drone Hopper – Androni Jogos 15:04

67125 ▲ 58 KUDUS Merhawi EF Education-EasyPost 15:13

68 96 ▲ 28 Henin Jaco AG2R Citroen Team 15:21

69 98 29 Gaffazzi Francesco Eolo-Comita 15:23

70 4 ▼ 66 Troca de bicicleta da equipe Sobrero Mateo – Jaico 15:29

71114 ▲ 43 TUSVELD Martijn DSM Equipe 16:04

72 41 ▼ 31 POELS Wout Bahrain – Vitorioso 16:05

73 50 23 COVI Alessandro UAE Team Emirates 16:18

74122 ▲ 48 TONELLI Alessandro Bardiani-CSF-Faizanè 16:20

75 63 12 Peters Nans AG2R Team Citroen 16:42

76 89 13 Calmegan Lilian AG2R Citroen Team 16:45

77 66 11 Zhanna Filippo Berdiani-CSF-Faizani 16:49

78 80 ▲ 2 BARTA WILL Movistar Team 17:19

79151 ▲ 72 Inkhorn Pa Jumbo Fisma 17:34

80 88 8 ROJAS José Joaquín Movistar Equipe 17:39

81127 46 ZARDINI Edoardo Drone Hopper – Androni Games 17:52

82103 21 Pérez Anthony Cofidis 18:10

83 83- Equipe Arkas Georgi Movistar 18:34

84131 47 DE GENDT Thomas Lotto Soudal 1″ 18:49

85 52 33 Alioti Giovanni Bora – Hansgrohe 19:30

86 74 ▼ 12 SCOTSON Callum Team BikeExchange – Jayco 20h45

87 90 ▲ 3 GABBUS Davide Bardiani-CSF-Faizanè 20:51

88102 ▲ 14 Cataldo Dario Trek – Segafredo 21:18

89104 ▲ 15 Coveli Luca Berdiani-CSF-Faizani 21:19

90111 21 Van Emden Jumbo Jumbo Visma 21:34

91 1 ▼ 90 VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Fenix ​​​​10 ″ 21:48

92120 28 Swift Ben Inios Granadeiro 22:03

93160 67 Novak Domain Bahrain – Vitorioso 22:15

94 18 76 Filin Team Fabio Astana Cazaquistão 22:29

95128 ▲ 33 SEPÚLVEDA Eduardo Drone Hopper – Androni Games 22:38

96 35 ▼ 61 VENDRAME Andrea AG2R Citroen Team 22:41

97 36 ▼ 61 Albanês Vincenzo Eolo-Kometa 22:42

98 19 ▼ 79 GIRMAY Biniam Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 6″ 22:46

99 48 ▼ 51 LUDVIGSSON Tobias Groupama – FDJ 23:00

100 56 ▼ 44 KONOVALOVAS Ignatas Groupama – FDJ 23:21

101139 ▲ 38 COMBAUD Equipe Roman DSM 23:32

102 67 35 DE LA CRUZ David Astana Equipe Cazaquistão 23:38

101370 ▲ 67 DE MARCHI Alessandro Israel – Premier Tech 23:39

104137 ▲ 33 Perishon Pierre Luc Cofidis 23:50

105 76 29 FIORELLI Filippo Bardiani-CSF-Faizanè 24:00

106 85 ▼ 21 VLIEGEN Loïc Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 24:33

107 93 14 SCOTSON Miles Groupama – FDJ,,

108 97 ▼ 11 PRODHOMME Nicholas AG2R Equipe Citroen 24:44

109 99 10 RAVANELLI Simone Drone Hopper – Jogos Androni 24:49

110 28 ▼ 82 CORT Magnus EF Education-EasyPost 24:52

111109 ▼ 2 Moscow Jacobo Trek – Segafredo 25:09

11210 2 DOULL Owain EF Education-EasyPost 25:10

113105 8 TESFATSION Natnael Drone Hopper – Androni Games 25:15

114112 2 HEPBURN Michael Team Troca de Bicicletas – Jayco 25:16

115113 2 jogadores Patrick Bora – hansgrohe 25:22

116118 ▲ 2 Bayer Tobias Alpsin-Phoenix 25:35

117124 7 Benedict Cesar Bora – hansgrohe 25:51

118126 ▲ 8 Crider Wesley Cofidis 25:59

119130 11 DE GENDT Aimé Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 26:28

120133 13 Lisina Cine Alpsina-Fênix 26:56

121134 13 Senhores, Mirco EOLO-Kometa,,

122 95 27 MODO Sacha Berdiani- CSF-Faizanè 27:01

123136 ▲ 13 RIESEBEEK Oscar Alpecin-Fenix,,,

124107 17 Relacionado Edoardo Jumbo-Visma 27:19

125144 19 Lawson Cycling Team Interchange – Jaeco 27:39

126145 19 Equipe LAZKANO Oier Movistar 27:44

127153 26 BAIS Mattia Drone Hopper – Androni Games 4″ 28:19

128157 29 BAIS Davide EOLO-Kometa 28:28

129158 29 Krieger Alexander Alpsin-Phoenix 28:31

130159 29 Jules-Jensen Christopher Interchange Team Bike – JIKO 28:33

131129 2 Simolai David Cofidis 28:39

132166 ▲ 34 Rústico Samuel Eolo-Kometa 2″ 29:02

133 167 ▲ 34 PEÁK Barnabás Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 29:13

134 51 ▼ 83 Consone Simon Cofidis 29:49

135 57 78 Sterlin Gasha Bahrain – Vitorioso 30:23

136 62 74 Gaviria Fernando Emirates Team Emirates 4″ 30:25

137 77 ▼ 60 Nizzolo Giacomo Israel – Premier Tech 30:42

138 71 ▼ 67 Demir Arno Groupama – FDJ 6″ 30:49

139 78 61 Holmes Matthew Lotto Soudal 31:01

140 82 ▼ 58 Theons Edward Trek – Segafredo 31:12

141 86 ▼ 55 Rastelli Luca Bardiani-CSF-Faizani 31:19

142173 31 Zocarato Samuel Berdiani CSF-Faizanè 31:28

143108 ▼ 35 Berman Geneth Israel – Premier Tech 31:37

144 94 ▼ 50 Puccio Salvatore Inios Granadeiros 31:40

145174 29 Vanhoek Harm Lotto Soudal 32:01

146106 40 Bonomar Andrei Drone Hopper – Jogos Androne 32:02

147115 ▼ 32 Nyssen Lawrence AG2R Team Citroen 32:30

148 79 ▼ 69 Ewan Caleb Lotto Soudal 33:08

149138 ▼ 11 BOL Cees Equipe DSM 33:36

150132 18 DAINESE Alberto Equipe DSM 33:49

151142 9 Zabel Rick Israel – Premier Tech 33:56

152135 ▼ 17 SINKELDAM Ramon Groupama – FDJ 33:57

153146 ▼ 7 Vergerdi Auto Trek – Segafredo 34:06

154141 ▼ 13 GUARNIERI Jacopo Groupama – FDJ 34:17

155147 8 HOLLENSTEIN Reto Israel – Premier Tech 34:18

156116 40 Schwarzman Michael Lotto Soudal 34:30

157150 7 Oliveira Roy Emirates Team Emirates Airlines 35:12

158162 ▲ 4 BRÄNDLE Matthias Israel – Premier Tech 35:18

159154 5 Ricci Maximiliano Emirados Árabes Unidos Team Emirates 35:21

160155 5 DE BONDT Seca Alpecin-Fenix ​​35:22

161156 5 Bauhaus Ville Bahrain – Vitorioso,,

162165 3 dançarinos David Quickstep Alpha Vinyl Team 35:38

Abd al-Majid Abd al-Majid Abd al-Majid Abd al-Majid 163163

164168 ▲ 4 Equipe Dennis Niko 36:15

165169 ▲ 4 VAN DEN BERG Julius EF Education-EasyPost 36:45

166171 ▲ 5 TAGLIANI Filippo Drone Hopper – Androni Games 5 ″ 36:48

167172 ▲ 5 Doust Alex Israel – Premier Tech 16:37

168164 4 SELIG Rüdiger Lotto Sudal 37:52

169148 ▼ 21 CAVEENDISH Mark Quick-Step Alpha Vinyl Team 10 41:01

170149 ▼ 21 MØRKØV Michael Quick-Step Alpha Vinyl Team 41:05

171152 19 VAN LERBERGHE Bert Team Alpha Vinyl Rapid Step 41:14

172161 11 Siri Better Team Quick Step Alpha Vinil 41:34

173175 2 DAVY Clément Groupama – FDJ 42:15

Foto: La Presse