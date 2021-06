Espanha Sub-21 – Portugal Sub-21: 0-1 Europa Sub-21 2021. Resultado final e comentários da partida

A partida terminou, Espanha Sub-21, Portugal Sub-21.19:54

90 ‘+ 7’ A segunda parte terminou, Espanha Sub-21, Portugal Sub-21.19:53

90 ‘+ 6’ Falta cometida por Martin Zubimende (Espanha Sub-21).19:56

90 ‘+ 6’ ‘Diogo Leyte (Portugal U-21) sofreu uma falta no seu campo.19:52

90 ‘+ 3’ Uma tentativa fracassada. Marc Cucurella (Espanha Sub-21) remata com o pé esquerdo de fora da área, falha à direita na sequência de um canto.01:30

90 ‘+ 3’ Canto, Espanha com menos de 21 anos. Contra ele está Abdo Conte.01:29

90 ‘+ 1’ Canto, Espanha com menos de 21 anos. Contra ele, Jota.01:28

90 ‘ Substituição Portugal com menos de 21 anos. Pedro Pereira substitui Fabio Vieira.19:46

89 ‘ Escanteio, Espanha Sub-21, Contra Diogo Leyte.01:27

89 ‘ Marcador rejeitado. Fabio Vieira (Portugal Sub-21) chuta com o pé esquerdo de fora da área.01:27

86 ‘ ‘Martin Zubimende (Spain U21) sofreu uma falta no seu próprio campo.19:53

86 ‘ Thiago Thomas (Portogallo Sub-21) falhou.19:42

85 ‘ Tiro salvo. Oyhan Sunset (Spain U21) finalização com o pé direito do lado direito da área. Assistência de Martin Zubemendi.01:25

85 ‘ Uma tentativa fracassada. Erro de cabeça de Martin Zubimende (Espanha Sub-21) do meio da área. Assistência de Mark Cucurella com um passe cruzado.01:25

84 ‘ Escanteio, Espanha Sub-21, Contra Diogo Dalot.01:25

84 ‘ Jorge Cuenca (Espanha Sub-21) ganhou de livre na própria área.20:01

84 ‘ Thiago Thomas (Portogallo Sub-21) falhou.20:01

82 ‘ Substituição Espanha Sub21, entra em campo Abel Ruiz substituindo Gonzalo Villar.19:41

80 ‘ Gol especial de Jorge Cuenca, Espanha Sub21. Espanha Sub21 0, Portugal Sub21 1 ..01:18

77 ‘ Impedimento. Juan Miranda tentou um passe, mas Marc Cucurella foi apanhado em impedimento.19:33

76 ‘ Substituição Espanha U21, entra em campo Oihan Sunset substituindo Mano Garcia.19:32

75 ‘ Pino (Espanha Sub-21) executa uma falta na sua própria área.19:31

75 ‘ Falta cometida por Vitenha (Portugal U21).19:31

74 ‘ Canto, Portugal com menos de 21 anos. Contra de Yeremi Pino.01:05

73 ‘ Falta cometida por Gonzalo Villar (Espanha Sub-21).19:29

73 ‘ ‘Thiago Thomas (Portugal com menos de 21 anos) sofreu uma falta no meio campo do adversário.19:29

68 ‘ Canto, Espanha com menos de 21 anos. Contra ele está Abdo Conte.00:52

66 ‘ Substituição Espanha U21, entra em campo Yeremi Pino substituindo Brahim Diaz.19:24

65 ‘ Substituição Portugal com menos de 21 anos. Jota substitui Dani Motta.19:21

65 ‘ Substituição Portugal com menos de 21 anos. Romario Barro substitui Daniel Bragança.19:21

65 ‘ Substituição Portugal com menos de 21 anos. Thiago Tomas entra no lugar de Rafael Leão.19:21

64 ‘ Falta cometida por Martin Zubimende (Espanha Sub-21).19:20

64 ‘ Fabio Vieira (Portugal Sub-21) ganhou de livre na área defensiva.19:20

64 ‘ Marcador rejeitado. Javier Boadu (Espanha U21) finalização com o pé direito do lado direito da área. Assistido por Ibrahim Diaz.00:39

62 ‘ Canto, Portugal Sub-21. Vs Oscar Mingueza, Espanha Sub-21).00:38

62 ‘ Uma tentativa fracassada. Manu Garcia (Spain U21) finalização com o pé direito de fora da área. Assistido por Ibrahim Diaz.00:37

59 ‘ Falta cometida por Gonzalo Villar (Espanha Sub-21).19:15

59 ‘ ‘Daniel Bragança (Portugal com menos de 21 anos) sofreu uma falta no flanco esquerdo.19:15

58 ‘ Uma tentativa fracassada. Diogo Quiros (Portugal U21) falha o cabeceamento do meio da área à esquerda. Com a ajuda de Fábio Vieira de uma posição fixa.00:36

57 ‘ Brahim Diaz (Espanha U21) viu um amarelo por falta.19:13

57 ‘ Falta cometida por Brahim Diaz (Espanha Sub-21).19:13

57 ‘ ‘Rafael Leao (Portugal U21) sofreu uma falta no meio campo do adversário.19:13

54 ‘ Canto, Espanha com menos de 21 anos. Contra Diogo Costa.00:33

54 ‘ Tiro salvo. Juan Miranda (Espanha Sub-21) é defendido com o pé esquerdo do flanco esquerdo da área, no ângulo inferior esquerdo.00:33

51 ‘ Uma tentativa fracassada. Gonzalo Villar (Espanha Sub-21) com o pé direito de fora da área caiu para a direita após cobrança de escanteio.00:32

51 ‘ Substituição Portugal com menos de 21 anos. Florentino Luis substitui Gedson Fernandez.19:08

51 ‘ Escanteio, Espanha Sub-21, Contra Diogo Leyte.00:31

51 ‘ Marcador rejeitado. Brahim Diaz (Espanha U21) finalização com o pé direito do meio da área. Gonzalo Villar ajudou-o com um passe de cabeça.00:31

49 ‘ Tiro salvo. Jorge Cuenca (Espanha U21) remata de cabeça no meio da área, no centro da baliza. Gonzalo Villar ajudou-o com um passe cruzado.00:30

49 ‘ Canto, Espanha Sub-21. Contra ele Vitinha (Portugal Sub-21).00:30

49 ‘ Marcador rejeitado. Manu Garcia (Espanha Sub-21) remata com o pé direito de fora da área. Assistido por Ibrahim Diaz.00:30

46 ‘ Marc Cucurella (Espanha U21) acerta no poste esquerdo com remate com o pé esquerdo de fora da área. Assistido por Ibrahim Diaz.00:27

45 ‘ Substituição Espanha Sub21, entra em campo Juan Miranda substituindo Brian Gill.19:03

O segundo tempo começa na Espanha Sub-21 e Portugal na Sub-21.23:30

45 ‘+ 1’ A primeira parte terminou, Espanha Sub-21, Portugal Sub-21.01:32

45 ‘ Falta cometida por Jorge Cuenca (Espanha Sub-21).18h45

45 ‘ Dani Motta (Portugal com menos de 21 anos) sofreu uma falta no seu campo.18h45

43 ‘ Uma tentativa fracassada. Diogo Quiros (Portugal U21) finalização com o pé direito do meio da área. Com a ajuda do Diogo Lite desde uma posição fixa.00:18

42 ‘ Falta cometida por Marc Cucurella (Espanha Sub-21).18h59

42 ‘ Fabio Vieira (Portugal Sub-21) ganhou de livre no meio campo do adversário.18h42

39 ‘ Uma tentativa fracassada. Brahim Diaz (Espanha U21) finalização com o pé esquerdo de fora da área, mas falha no canto superior esquerdo. Com a ajuda de Manu Garcia.00:13

38 ‘ Tiro salvo. Marc Cucurella (Espanha U21) Um finalização com o pé esquerdo de fora da área.00:12

37 ‘ ‘Mano Garcia (Spain U21) sofreu uma falta no meio campo do adversário.18h37

37 ‘ Falta cometida por Daniel Bragança (Portugal U21).18h37

36 ‘ Jorge Cuenca (Espanha Sub-21) ganhou de livre na própria área.18h36

36 ‘ Falta cometida por Dani Motta (Portugal Sub-21).18h36

35 ‘ Marcador rejeitado. Brahim Diaz (Espanha Sub-21) remata com o pé esquerdo do meio da área. Assistência de Mark Cucurella com um passe cruzado.00:11

33 ‘ ‘Oscar Gil (Spain U21) sofreu uma falta no seu campo.18h33

33 ‘ Falta cometida por Rafael Leão (Portugal Sub-21).19:00

32 ‘ Canto, Espanha com menos de 21 anos. Contra Diogo Quiros.00:09

32 ‘ Marcador rejeitado. Brahim Diaz (Espanha Sub-21) remata com o pé esquerdo de fora da área. Assistência de Martin Zubemendi.00:09

31 ‘ Rafael Leão (Portugal Sub-21) viu o cartão amarelo.18:30

30 ‘ Rafael Leão (Portugal Sub-21) cai, mas é falso.18h31

25 ‘ Falta cometida por Gonzalo Villar (Espanha Sub-21).18h25

25 ‘ Daniel Bragança (Portugal com menos de 21 anos) sofreu uma falta no seu campo.18h25

25 ‘ Uma tentativa fracassada. Oscar Gil (Espanha Sub-21) com o pé direito de fora da área, falha à esquerda.00:01

25 ‘ Marcador rejeitado. Gonzalo Villar (Espanha U21) remate com o pé esquerdo para o centro da área. Assistido por Brian Gill.00:01

23 ‘ ‘Daniel Bragança (Portugal com menos de 21 anos) sofreu uma falta no flanco esquerdo.18h23

23 ‘ Falta cometida por Mano Garcia (Espanha Sub-21).18h23

21 ‘ Uma tentativa fracassada. Fabio Vieira (Portugal U21) finalização com o pé esquerdo de fora da área. Com a ajuda de Danny Motta.23:58

18 ‘ Marcador rejeitado. Marc Cucurella (Espanha Sub-21) remata com o pé esquerdo de fora da área. Com a ajuda de Manu Garcia.23:57

17 ‘ Impedimento. Martín Zubimendi tentou um passe, mas Javier Puado foi apanhado em impedimento.18h17

16 ‘ Uma tentativa fracassada. Diogo Dalot (Portugal Sub-21) com o pé direito de fora da área e ao lado direito após escanteio.23:55

15 ‘ Canto, Portugal Sub21. Contra Alvaro Fernandez (Espanha Sub21).23:51

15 ‘ Tiro salvo. Vitenha (Portugal U21) finalização com o pé direito de fora da área.23:51

13 ‘ Falta cometida por Mano Garcia (Espanha Sub-21).18h13

13 ‘ ‘Gedson Fernandez (Portugal U-21) sofreu uma falta no meio campo do adversário.18h13

12 ‘ Uma tentativa fracassada. Brahim Diaz (Espanha Sub-21) de cabeça no meio da área é um pouco alto. Assistência de Brian Gill com um cruzamento.23:49

11 ‘ ‘Brian Gil (Spain U21) sofreu uma falta no seu campo.18h11

11 ‘ Falta cometida por Diogo Dalot (Portugal Sub-21).18h11

11 ‘ ‘Martin Zubimende (Spain U21) sofreu uma falta no meio campo do adversário.18h59

11 ‘ Falta cometida por Vitenha (Portugal U21).18:52

9 ‘ Falta cometida por Mano Garcia (Espanha Sub-21).18:09

9 ‘ Daniel Bragança (Portugal com menos de 21 anos) sofreu uma falta no seu campo.18:09

7 ‘ Uma tentativa fracassada. Javier Boadu (Espanha U21) falha o cabeceamento do meio da área à direita. Assistência de Brian Gill com um cruzamento.23:45

6 ‘ Uma tentativa fracassada. Vitina (Portugal U21) remate com o pé direito de fora da área, mas falha no flanco esquerdo. Com a ajuda de Danny Motta.23:45

5 ‘ Falta cometida por Gedson Fernandez (Portugal Sub-21).18:05

5 ‘ ‘Mano Garcia (Spain U21) sofreu uma falta no seu campo.18:05

4 ‘ Uma tentativa fracassada. Vitina (Portugal U21) remate com o pé direito de fora da área, mas falha no flanco esquerdo.23:42

3 ‘ Canto, Espanha com menos de 21 anos. Contra Diogo Quiros.23:41

3 ‘ Brahim Diaz (Espanha U21) remate livre no meio campo do adversário.18h49

3 ‘ Falta cometida por Daniel Bragança (Portugal U21).18h49

A primeira metade começa.23:30