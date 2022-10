Milan, um retorno se afasta: ele prefere Barcelona

Entre Milan e Juventus, o desafio não está apenas em campo, mas também no mercado: por um objetivo comum, também há o Barcelona na disputa.

Esta noite no San Siro acontece um dos melhores clássicos do campeonato italiano: Milan – Juventus. Uma grande partida está aberta a qualquer resultado, e é sempre difícil fazer previsões nesses casos.

Ambos os clubes esperam vencer em campo esta noite, mas também estão prontos para lutar por algumas metas do mercado de transferências. Mesmo que a sessão de inverno esteja longe e o verão esteja longe, já existem alguns nomes que ambos têm em vista.

Uma delas é Diogo Dalothoje sob Manchester United Com contrato vencido Junho de 2023. o demônios vermelhosNo entanto, eles têm uma cláusula para estendê-lo por um ano. Já jogou na Itália com a camisa rossonera na temporada 2020/2021 e deixou boas lembranças.

Mercado de transferências do Milan, Dalot tem outra preferência

hoje Esportes confirma Milão E a Juventus Eles já conversaram com a comitiva do lateral, mas a preferência dele é diferente: Barcelona. Blaugrana procura o lado direito e avalia concretamente a ex-contratação do Porto.

O Barcelona já havia tentado capturar Dalot durante a janela de transferências do verão passado, mas a troca com ele Sergino Dest não cumprida. O treinador do Manchester United, Eric Ten Hag, queria manter o português e é de facto um jogador chave na sua equipa.

O Barcelona já entrou em contato com a comitiva de Dalot para manifestar seu interesse. O jogador também está considerando uma mudança para a Espanha devido a novas negociações com demônios vermelhos Ainda não decolou. de acordo com Esporteso Manchester United pode perguntar sobre ele 25 milhões de euros para vender a etiqueta. Veremos se o futuro do português de 23 anos será na La Liga.