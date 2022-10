Milan – Juventus 2-0 Ao vivo: Brahim Diaz bis!

Milão – San Siro acende e destaca o grande jogo do nono dia entre eles Milão e Juventus . O atual campeão Pioli, que volta de um nocaute pesado na Liga dos Campeões contra o Chelsea (3 a 0), tem chance de ampliar a classificação sobre os homens de Allegri (17 a 13 pontos). Para os bianconeri, por outro lado, o objetivo é duplo: dar continuidade às vitórias conquistadas contra Bolonha e Maccabi e vencer para chegar perto do topo. O desafio é muito charme, diversão e entretenimento garantidos.

Ele vai para o intervalo com o Milan vencendo por 1 a 0 graças ao gol de Tomori. Protesto da Juve: diante do escanteio de onde nasceu o gol, Cuadrado foi criado por Theo Hernandez Orsato, porém, não apita e o Milan vence no escanteio.

A Juventus começou bem, colocou sua determinação e lutou muito no meio de campo, sofrendo apenas com a aceleração de Leo, que acertou duas vezes na trave. Mas o Milan, arrastado pelo campeão português, saiu de longe, aproveitando a vantagem com Tomori na evolução do canto no final dos 45′.

Começa com a primeira mudança de jogo: Allegri pega Cuadrado (cartão amarelo) e entra no McKinney.

A energia de Liao não esmoreceu com o contra-ataque, voltou a tentar com uma pedrada no gol, mas acabou por cima do travessão.

Milan bis: Valhović dá a bola com um passe retrógrado muito fraco, Brahim Diaz intercepta e cabeceia para Szczny, que toca mas não o suficiente, a bola enche a rede. Amarelo para o meia-atacante do Milan por tirar a camisa durante a comemoração.

18:26

26′ – Cuadrado Cauteloso

O primeiro amarelo da partida, Cuadrado advertiu para deter Brahim Diaz, que iniciou o contra-ataque.

18:20

20′ – POLE DE LEÃO!

Nos desdobramentos do escanteio, Spizza chega a Leão que tenta encantar o calcanhar, mas a bola bate na trave de fora ao acertar Szczesny.

18:13

13′- Melek e Danilo também tentaram

Mais um bom trabalho da Juventus, a participação de Vlahovic e o epílogo central de Milik, atrapalha Tatarusano. Imediatamente depois, Danilo também tentou de longe, fora do caminho. No entanto, foi um excelente começo para a equipe Allegri.

18:09

9′ – Cuadrado perto do gol

Aos 9′ a Juventus rouba a bola e voa no contra-ataque, Valhovic manda Cuadrado que chutou na diagonal da direita, a bola de uma quantidade muito pequena.

18:04

4′ – grande velocidade no local

Exibindo nas arquibancadas e em campo, AC Milan e Juventus imediatamente aumentam o ritmo. Theo tenta rebater, os bianconeri respondem, mas Vlahovic chuta mal.

18:00

1′ – O jogo começa

Arranque no San Siro, a primeira posse de bola do Milan.

17:45

Pioli: “Por isso escolhi Pobega”

O técnico do Milan, Stefano Pioli, falou aos microfones do DAZN na partida pré-jogo: “Haverá muitos duelos. As qualidades dos jogadores podem decidir uma partida tão importante. É preciso ter cuidado em todas as áreas do campo. Kalolo-volta? Precisamos de certas propriedades para encontrar um equilíbrio nesta área. É o terceiro jogo em sete dias: Brahim Diaz é um excelente jogador.”. Pobega trabalha no trocarte. Qual é a sua missão? “Deve fazer bom uso de suas propriedades. Deve garantir nossa durabilidade e tempo de inserção.”

17:33

Antes do Milan – a Juventus falou Nedved para uma dúzia: “Juventus de verdade agora? No futebol não há tempo, eles não te dão isso, especialmente quando você começa mal. Temos que recuperar os pontos hoje. Ela é mais importante para nós do que Milan Porque estamos atrasadosEste é um trecho de sua entrevista.

17:15

Insultos no ônibus da Juve

A chegada do ônibus da Juventus foi recebida com assobios e insultos dos torcedores do Milan do lado de fora do estádio San Siro. Embora não haja bagunça ou danos ao ônibus.

Vídeo da chegada do ônibus da Juventus

16:57

elenco oficial do Milan

Milão (4-2-3-1): Tatarosano; Kalolo, Tomori; Gabia, Theo-Hernandez; Bennacer, Tonali; Boubiga, Ibrahim, Diaz, Lião; Jerrod. Treinador: Bewley.

16:50

Seleção oficial da Juventus

Yuf (4-4-2): Chesney; Danilo, Bonucci; Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Costek; Milik, Vlahovic. Treinador: Allegri.

16:45

Palavras de Allegri na conferência de imprensa

“Como você encara este Milan? Como sempre, é Milan-Juventus de qualquer maneira, jogamos contra os campeões italianos e será mais difícil do que o habitual porque eles vieram de uma derrota ruim”Ele disse Alegria na conferência de imprensa. “O mais importante é dar continuidade aos resultados. É bom jogar, mas você tem que se safar com o resultado. Eles são fortes, têm jogadores com alta técnica e grande velocidade, e têm o Liao que pode mudar o equilíbrio. San Siro empurra quando está cheio.Allegri acrescentou em outro parágrafo.

16:40

Palavras de Bewley na conferência de imprensa

“É melhor jogar agora com a Juventus do que enfrentar uma equipe do lado direito da tabela? Teria sido melhor jogar melhor com o Chelsea, mas as razões estão lá, independentemente do adversário”.como ele Pegs na conferência de imprensa. Em seguida, ele indicou em outro parágrafo: “A Juventus geralmente começa com um centro de gravidade alto, depois desce. Não sei se eles vão jogar mais. Temos que ser compactos e não errar nas coisas simples. Allegri é um técnico capaz que treina um forte time. Então cada jogo é diferente.”

16:30

Curiosidade sobre Milan e Juventus

Milan e Juventus empataram nas duas partidas da última temporada da Série A italiana, apenas duas vezes na história do torneio, as duas equipes marcaram pelo menos três empates consecutivos: entre 1972 e 1973 (quatro) e entre 1938 e 1939 (quatro ).

O Milan permaneceu invicto em quatro dos últimos cinco jogos da Série A contra a Juventus (2V, 2N) depois de perder 13 dos 14 anteriores (1V).

O Milan é o time contra o qual a Juventus empatou (56) e perdeu (51) mais partidas na Série A: em 174 jogos do campeonato, a Juventus somou 67 vitórias.

A Juventus venceu seis das últimas nove partidas contra o Milan no Meazza na Serie A (1N, 2P), marcando dois gols rossoneri no período (14 x 7).

Um desafio entre dois dos três jogadores com melhor média de minutos/golos esta época na Serie A (marcaram pelo menos dois golos): Ante Rebic (média de um golo a cada 49 minutos) e Arkadiusz Milik (um golo a cada 78 minutos), entre os encontramos Beto (um marco a cada 66 minutos).