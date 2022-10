Mercado ininterrupto – imprudência, negociações e antecedentes 8 de outubro

O ponto em todas as notícias do mercado de transferências de hoje foi para os arquivos. Entre as negociações estúpidas e os antecedentes aqui estão as notícias mais importantes.

A Juventus muda sua visão no Android: após o Mundial, podemos falar em renovação. Roma, contatos rentáveis ​​com o agente ZANIOLO: a renovação já está pronta, números e detalhes. OFICIAL – Fiorentina, Teraciano renovou seu contrato até 2025. Turim, agente do Vogvoda na Itália: Amanhã ele vai conhecer a renovação Granata.

O jornal Tuttosport fala sobre o melhor jogador da Juventus, Adrien Rabiot. Depois de um verão de malas prontas, com o Manchester United cada vez mais perto dele, o francês recuperou seu lugar como titular de Massimiliano Allegri e agora a Juventus está mudando sua visão sobre uma possível renovação do torneio. O contrato termina em 2023. A Juventus está considerando a conveniência de chegar a uma extensão, e é claro que está se adaptando a um downsizing geral do ponto de vista econômico.

No entanto, o meio-campista e a mãe-agente vão tomar seu tempo por enquanto, adiando qualquer possível discussão sobre ele após a Copa do Mundo no Catar.

A Roma quer se concentrar tanto em Niccol Zaniolo, que nos últimos dias ele iniciou discussões com seu agente, Claudio Vigorelli, para iniciar a renovação do contrato. La Gazzetta dello Sport escreveu, segundo a qual a ideia do clube – que também poderia fazer o ex-Inter feliz – é estender até 2027 com um salário de cerca de 4 milhões de euros em base fixa que pode chegar a 5 com bônus . Uma forma de reconhecer a correta importância do número 22 dos Gilorossi na equipa de Mourinho.

Pietro Terracciano renovou seu contrato com a Fiorentina até junho de 2025. O clube Violet anunciou isso por meio de um post nas redes sociais. O goleiro deveria expirar em 2023, mas graças à confiança que ganhou em campo jogando como titular no ano passado, o clube Commisso pressionou para que ele assinasse a prorrogação.

Adrian Aliaj, agente lateral do Torino Vojvoda, está na Itália para se reunir com a administração da granada. Amanhã o promotor estará no estádio para enfrentar o Empoli e depois falará diretamente com Fagnati e principalmente com o Cairo. A vontade comum é chegar a uma prorrogação de vários anos, para o deleite de Jorich que considera um peão importante na sua equipa. No momento, o contrato expira em 2024. Para informar, é a Sky Sports.

Manchester United, Repos Cristiano Ronaldo: um clube confiante no desempenho de Portugal. Newcastle, Idea André Santos del Vasco da Gama: 30m prontos para o meio-campo. Outro grande ataque para o PSG? Pense em AUBAMEYANG para a próxima temporada. TUDO LOUCO POR BABY DIXON: O jovem de 17 anos na frente de Borussia Dortmund, Everton e Genk



A questão sobre Cristiano Ronaldo ainda permanece no Manchester United. Os portugueses estavam a um passo de serem vendidos no verão passado e ainda podiam sair. Segundo relatos da ESPN, os Red Devils continuarão confiantes em sua continuação, já que poucos clubes estão interessados ​​no português.

O Newcastle já está pensando no mercado de transferências. A Juventus vai discutir com o Vasco da Gama pelo meio-campista André Santos, de 18 anos. Segundo o The Independent, o jogador pode ter recebido o enxerto já em janeiro. O preço é de cerca de 30 milhões de libras.

O Paris Saint-Germain não para por aí. O clube do Rosoblu quer fortalecer seu grupo de ataque, que já é formado por grandes estrelas do calibre de Mbappé, Messi e Neymar. Como o Footmercato.net relata, no próximo verão, a formação da capital pode ser um esforço para Pierre-Emerick Aubameyang, agora em vigor no Chelsea.

Os olhos da Europa estão no jovem Junior Dixon. O atacante do Crystal Palace teria atraído a atenção dos clubes da Premier League, mas não só. De acordo com relatos da edição de hoje do The Telegraph, o jogador de 17 anos passou por Everton, Borussia Dortmund e Genk.