Grande Prêmio do Japão: Verstappen vence campeão mundial – Esportes

Max Verstappen venceu o GP do Japão de F1, interrompido pela chuva, e conquistou seu segundo título mundial consecutivo, graças a uma penalidade de 5 segundos imposta ao piloto da Ferrari Leclerc por um corte de chicane, deixando-o de segundo para terceiro, logo atrás dele. Pérez.

A corrida foi dominada por fortes turbulências com chuva, que obrigou a corrida a parar logo após o início devido a um acidente do piloto da Ferrari Sainz. Intensa polêmica surgiu quase que imediatamente sobre a questão da segurança, após um veículo de recuperação ter sido observado na beira da pista, com carros ainda operando na pista em condições de visibilidade quase nulas. Imagens de TV mostram Pierre Gasly (AlphaTauri) do lado de fora de sua garagem, passando por um caminhão apontado por uma luz piscante.

A presença do piloto francês enfureceu: “Não! Como pode ser? Não acredito”. O acidente ocorreu depois que as bandeiras vermelhas foram levantadas quando os pilotos retornaram aos boxes. Ele lembrou do acidente que em 2014 matou Jules Bianchi, na mesma pista e sempre na chuva, quando o francês de 25 anos acabou com seu Marussia em um naufrágio.

Após uma pausa de duas horas e 15 minutos, o Grande Prêmio foi retomado com os carros alinhados atrás do safety car, todos com pneus de chuva, enquanto anteriormente

Eles montaram os mediadores. Verstappen imediatamente assumiu a liderança e manteve a primeira posição durante a corrida, que foi reduzida para pouco menos de uma hora.

Verstappen, que dedicou a ideia à Honda, comentou: “Cada

Melhoramos no ano graças ao trabalho conjunto. E sobre o bicampeão mundial ele explicou: “Acho que o primeiro título foi mais emocionante, mas o segundo é melhor pelas muitas vitórias e pelo título de construtores. É um ano especial que quero lembrar porque não acontece com tanta frequência.”