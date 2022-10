Possíveis escalações Sporting Lisboa – Marselha: Tudor à procura da mesa

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, o jogo é válido pela quarta jornada do Grupo D da UEFA Champions League entre Sporting Lisboa E a Marselha. Anfitriões que defendem a precedência. No jogo de ida, os franceses venceram por 4 a 1 no velódromo. Vamos descobrir como eles chegaram a esse desafio e as possíveis formações de Sporting Lisboa – Marselha.

o Sporting Lisboa A temporada começa com o objetivo de conquistar o título. No ano passado, os portugueses terminaram o Campeonato Espanhol em segundo lugar com 85 pontos, seis pontos atrás do campeão Porto. Equipe Amorim Seu desempenho foi misto, somando 16 pontos em nove partidas. Na última rodada veio a vitória por 2 a 1 sobre o Santa Clara. Um bom começo na Liga dos Campeões, já que lidera o grupo com 6 pontos, além de dois pontos sobre Tottenham e Eintracht e três pontos sobre os próximos adversários.

o Marselha Ele quer repetir as coisas boas que fez no ano passado, quando terminou em segundo na Ligue 1 e conquistou uma vaga para a próxima Liga dos Campeões. O clube decidiu apostar nele Igor Theodor, que substituiu Jorge Sampaoli no banco. Um excelente começo no torneio, com o segundo lugar com 25 pontos conquistados em dez dias, três pontos a menos que o Paris Saint-Germain. Na última rodada veio uma péssima derrota em casa por 2 a 1 para o Ajaccio. Na Liga dos Campeões, os franceses são os últimos com 3 pontos, mas ainda estão a caminho da qualificação, 3 pontos a menos que o recorde.

treinador do Sporting de Lisboa, Amorim, dependerá de um ataque 3-4-3. O tridente atacante será Trincão, Edwards e Pedro Gonçalves. As duas equipes que jogarão primeiro a fase defensiva serão Esgayo e Santos. No meio do campo, por outro lado, devem estar um Ugarte e um Henrique.

treinador do Marselha Igor Theodor, deve entrar em campo com o 3-4-2-1. Harit será o líder do ataque. Atrás dele, livres para agir no furo, Payet e Alexis Sanchez. Os outsiders, que vão assumir a tarefa de implementar as duas fases, serão Klaus e Nuno Tavares. No meio do campo, no entanto, devem estar Guendouzi e Jordan Veretout.

Sporting Lisboa (3-4-3): Israel; Jost, Coates, Reese; Esgio, Ugarte; Murrieta, Santos; Trincão, Edwards, Pedro Gonçalves.

Marselha (3-4-2-1): Lopes. Mpemba, Ballerdi, Colasinac; Klaus, Guendouzi, Veretot, Tavares; Sanchez, Payet; Eu tinha isso.

O jogo entre Sporting Lisboa e Marselha, que tem início marcado para as 21h00, será transmitido em direto na Sky Sport TV. Descubra se O Sporting Lisboa-Marselha pode ser visto em Transmissão ao vivo em William Hill.

a qualquer preocupação prediçãoNa nossa opinião, o Marselha tem mais do que os seus adversários. Portanto, em nossa opinião, os franceses serão capazes de restaurar a vitória.

Sporting Lisboa – Marcel: placar 2 / placar correto 0-2