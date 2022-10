» BAIXE O VIRTUS MELHOR NA EUROLEGA

Virtus Segafredo Bologna – como Mônaco 66-83 (18-18, 34-40; 45-63)

Bem-vindo à Euroliga. O Virtus está de volta às principais competições europeias após 15 anos, e o Mônaco imediatamente deu a entender que seria apenas uma caminhada. A equipe de Obradovic colocou em campo um nível físico muito alto, que Segafredo conseguiu igualar apenas algumas vezes, e não com todos os jogadores. O Mónaco entrou na corrida no terceiro quarto, vencendo por 23-9, atrás do habitual Mike James (26) e do excelente Okubo (13), e nunca mais olhou para trás. Segafredo lutou muito no ataque, marcando apenas 66 pontos e 19% dos três. A força defensiva do Mônaco foi vista, e os bianconeri sofreram muito. Esta é a Euroliga, e não é por acaso que os dois jogadores mais consistentes ao longo do jogo são Lundberg e Mickey, dois jogadores que já estão habituados a jogar. Levará tempo e paciência, esperando que Teodosic e Shengelia voltem o mais rápido possível.

Cronologia: Começamos após o desfile de Yannick Sener, que foi presenteado por Massimo Zanetti a camisa da Juventus, e a coreografia da curva. Agora 5 pontos em sua fila. O Virtus joga melhor no primeiro quarto, arrastando com corridas longas, mas não passa de +4, também graças a muitas faltas da sequência. E assim – na primeira mão – o placar está empatado, 18-18.

Após o intervalo, o Mônaco tentou o primeiro empate, liderado por James: 18-25. Os bianconeri também terminaram em -9, depois subiram novamente com impacto físico de Gaethe e Uglie. 34-40 no meio.

Partimos novamente e Segafredo tentou, mas Mônaco rejeita qualquer tentativa de aproximação e tenta fugir novamente, arrastado por Okubo e James. E desta vez ele realmente afunda, até -18 (45-63) do terceiro quarto, e nunca consegue igualar a fisicalidade do adversário.

No último quarto, o Virtus tentou, e coloca 6-0 para se aproximar. Então ele coloca James em seu próprio tiro, essencialmente terminando aqui, apesar de roubar um bom Pagoula e cinco pontos seguidos de Lundberg. Termina com John Brown nos escudos, com uma pontuação de 66-83.

(Na foto é Virtus Balkanastro, a primeira bola dupla na Euroliga para os Bianconeri.)

virtus: cordinier 0; Manion 0, Bellinelli 2; Pajula 2 Baku 8 Gaeta 9 Lundberg 14 Hackett 7 Mickey 11 Câmara N. wim 2; Ojeleye 11. Todos

Munique: Okubo 13; Brown 6 Lloyd 0 Blossomgame 4; Macando N. Diallo 15 Moorman 3; Motejunas 8; Ouattara NE; Strazel 0 Hall 8 James 26. Todos