Eliminatória da Champions League no show rossonero, Pirlo-Corriere.it cai

Os heróis devem ser exigidosBem como seu direito. ele é Milan vai levá-lo, Torna-se grande: Três gols, um mais lindo que o outro para Parque infantil, Dove Ele sempre perdeu No campeonato, três pontos valem o dobro, três nocautes para um adversário que é incrível há semanas e que agora vai lutar para subir. Nada ainda está totalmente determinado na corrida para entrar no troféu, que está avaliado em 50 milhões. Mas Juventus perdeu o senso de direçãoDentro e fora do campo: John Elkan ao lado do primo Andrea Agnelli não chega nas arquibancadas.

Aquele Pirlo, Se alguma vez, Não é mais uma equipe No sentido pleno do termo. Milan. Ele ainda gosta de transcender as dificuldades e seus próprios limites e se dá o luxo de uma noite pródiga, que não deve ser perdida agora contra Turin, Cagliari e Atalanta. A Juventus agora está em quinto lugar, a um ponto do Napoli, em desvantagem no confronto direto com o Milan, e atrás no saldo de gols com o Napoli.Em vez disso, ela não era mais uma senhora de seu próprio destino: Vencer Sassuolo, Inter e Bologna pode não ser suficiente para ela. Supondo que ele possa ter sucesso nas circunstâncias: choque necessário e Pirlo nem mesmo tem certeza se conseguirá chegar ao final da temporada.





Para ser o principal desafio entre Dois dos fundadores extintos da Superlega, Não se pode dizer que a oferta seja igual. Em oito meses, Pirlo não conseguiu superar as mudanças clássicas de Cuadrado. No caminho, Chiesa à direita colocou Hernandez em apurosMas depois de três semanas ele estava de volta ao campo pela esquerda e nunca encontrou o ponto de partida certo. Morata e Ronaldo não estão segurando a bola E eles não dão profundidade. Assim, os primeiros erros na formação dos bianconeri deram ao Milan mais coragem e mais firmeza: primeiro, Diaz, a principal escolha de Pioli, respondendo centralmente ao ritmo do Pantancourt, depois Hernandez dá o pontapé inicial e cria duas oportunidades, não separadas. Depois de alguns minutos Diaz Encontra o chute perfeito: Calehanoglu chuta livre da direita, Chesney dispensa um curto, espanhol Depois de um rebote ele se livra de Cuadrado e com a bússola pinta um exemplo impenetrável para Chiellini na linha e no goleiro., Entre os pólos também para um bloco inteligente de Ibra. READ Milão está no vermelho, mas Ibrahimovi abre restaurante | Liga

O tapa parece reviver a JuventusDonnarumma rejeita Bentancourt no início do segundo tempo. Logo depois, porém, o Milan pode começar a partida: Chiellini bloqueou o chute de braço aberto de Diaz na área e ajudou Var Valerie a marcar o pênalti. No entanto, Szczesny, com um mergulho à sua esquerda, é arrastado Balão Kessie. Os rossoneri também estão sofrendo porque Ibra foi traído no joelho e Diaz também saiu mancando.