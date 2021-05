Campeão do Sporting Lisboa após 20 anos

Estão disponíveis nove pontos, oito pontos entre o primeiro e o segundo no ranking. Nos próximos dias, Portugal terá uma nova rainha. Uma rainha que não se via em terras ibéricas desde o início do milênio desde 2001/2002 há vinte anos. O Sporting Lisboa Contando horas, ele está prestes a retornar ao campeão de futebol do país.

O Porto, segundo classificado, está a um passo de se render e apareceu no jogo de segunda-feira contra o Varensee. Este último, o penúltimo da classificação, seria vendido caro devido à trágica situação na classificação e, se conseguisse, entregaria o título ao Sporting um dia antes de aterrissar em campo.

Quer esteja sem jogo, quer no jogo agendado para terça-feira frente ao Boavista, o Sporting não interessa: basta regressar ao topo de Portugal depois de 11 títulos com o Porto e sete com o Benfica, que dominaram Lisboa no novo milénio. Sem ifs e reservas.

De Braga, o clube escolheu Robin Amorim como novo treinador, depois de boas temporadas com os rubro-negros: sempre conviveu frente a frente com o Sporting, e nunca fez parte dessa equipa como jogador. No entanto, imediatamente se sentiu em casa, separando todos os perseguidores e assumindo o controle graças aos elementos jovens e experientes na busca pela redenção.

Entre eles está definitivamente João Mário, ex-médio do Inter que deu azar nos nerazzurri e também na Premier League: voltou para casa com a camisola que o ergueu (a ver em criança as celebrações do último título). camarim e como proprietário flexível.

Assim, o Sporting de Lisboa participará nos grupos da Champions League após quatro anos, na esperança de poder superá-la após doze anos, a partir daquela exclusão das oitavas de final que foi travada em 2009 frente ao Bayern de Munique, então impedido .

No entanto, muitos elementos do plantel dificilmente seguirão a sua aventura em Lisboa graças ao que se tem feito na temporada: no trampolim para os grandes clubes continentais estão o defesa Eduardo Quaresma da classe 2002 e o lateral-esquerdo Nuno Mendes. Wing Jovan Cabral.

