SBK Portugal – Restaurante Razgatlioglu encerra sexta-feira à sua maneira

Toprak domina

Terceiro no TL1, no meio do TL2, o capitão da equipe Yamaha reduziu seu tempo em meio segundo sem dificuldade, superando Michael Rubin Rinaldi por vários décimos. De manhã o piloto da Ducati da Roménia tinha feito o melhor tempo mas não melhorou à tarde; No entanto, ainda é um segundo próximo e certamente confortável naquela pista com muitas frenagens agressivas e curvas não muito rápidas.

Ele nem melhorou em relação a Garrett Gerloff, mas seu tempo na primeira rodada ainda foi suficiente para o terceiro lugar na classificação, e o piloto “independente” é um ótimo caminho a percorrer.

No geral, o primeiro desempenho não melhorou muito em comparação com o desempenho da manhã, ou mesmo não melhorou nada, e isso indica que todos já estão começando com um nível de ajuste muito próximo do ideal. É uma pista onde muitos já correram várias vezes.

Jonathan Rea conseguiu a segunda metade do TL2, mas não o cortou, mantendo o melhor desempenho do TL1 do dia e de volta ao hotel com o quarto lugar, 26 centavos melhor que o líder do campeonato Álvaro Bautista. O capitão da equipe Ducati não pisou em sua mão no momento, ainda há muito tempo…

Ecker continua em posições importantes e com a Honda HRC a somar o sexto desempenho geral, logo à frente de Alex Luiz e Andrea Locatelli, os primeiros pilotos por mais de 1″ da tabela de classificação. Ele é seguido por Axel Bassani, nono geral e segundo na lista dos Independentes. , seguido de perto por Philip Uttle.

O 11º lugar para Scott Redding, que ligou para confirmar os bons resultados nas últimas corridas com a fábrica da BMW, aparece um pouco; Ele é seguido por Xavi Vierge, Loris Baz e companheiro de equipe Michael van der Mark. Roberto Tamborini e Luca Bernardi estão em 16º e 25º no momento.

Estes são os primeiros seis na sexta-feira

1. Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha com Brixx WorldSBK) 1’40,720

2. Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing – Ducati) +0.245.245.200

3. Garrett Gerloff (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) +0.362.200

4. Jonathan Rea (Kawasaki Racing World SPK) +0.476.00.00

5. Álvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) +0,503

6. Iker Lecuona (Equipe HRC) +0.733.733.733