Gigi Riva usará o agasalho italiano em sua última viagem e será enterrado no Estádio Cagliari. Ao vivo – Futebol

Fila do lado de fora do estádio para despedida final

Fora da Unipol Domus Cagliari Uma fila cada vez mais longa, dentro do caixão de Gigi Riva, com o agasalho azul da seleção italiana e o terno vermelho e azul do Cagliari a seus pés. Centenas e centenas de pessoas prestam homenagem ao campeão que conquistou o título da Série A desde esta manhã, esperando que ele possa entrar na Capela do Repouso montada dentro do Estádio Sant'Elia – que em breve se chamará Riva – e diga adeus ao Thunderclap pela última vez. “A dor é tão forte, gostaria de responder a tantas perguntas, mas hoje devemos permanecer em silêncio. Riva uniu este povo e esta terra, e tem feito isso há décadas – as comoventes palavras de Thomas Giulini, Presidente do Cagliari -. “Ninguém amou mais a Sardenha do que ele, e ele continuará sendo nossa estrela em tudo o que fazemos.”