Medo Eriksen, doença em campo na Dinamarca e Finlândia: ao vivo

Copenhague, Dinamarca) Momentos de medo no jogo Dinamarca x Finlândia Primeiro desafio do Grupo B no Europeu: meio-campista do Inter Christian Eriksen Ele caiu no chão durante uma fase do jogo. Sem confronto físico, sem conflito. Eriksen estava prestes a receber a bola após uma cobrança lateral de um de seus companheiros. intervenção imediata dos médicos, Com uma massagem cardíaca.