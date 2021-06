A Turquia está desamparada e o Euro 2020 alerta para …

A corrida inaugural do Euro 2020 construiu o sucesso colossal da Itália, que é capaz de expor as falhas da Turquia

Itália O melhor do inferno na primeira partida do Euro 2020 contra a Turquia. uma 3-0 Seco e redondo não deixa espaço para qualquer tipo de réplica. Lacuna técnica e tática em favor de Azure, que em frente ao colorido estádio olímpico finalmente pelos fãs está realmente impressionado.

Mecanismos lubrificados e sincronizados, cintilantes e letais depois de passar o primeiro tempo meio acorrentados pela tensão da primeira aparição. atrocidades âncoras e Demiral No entanto, eles tiveram a capacidade de relaxar a mente e as pernas, bem como, naturalmente, abrir uma corrida até então encharcada de paredes organizada pelo Senol Gunes.

Turquia e Itália Ele expôs lacunas Calhanoglu e seus camaradas, desamparados e incapazes de se tornarem perigosos, sobretudo graças a uma seleção quase completa em processo de recuperação. Pressão e profundidade constantes concedidas em ocasiões muito raras. O domínio total não é de todo evidente na véspera.

Por outro lado, o caminho que ele percorreu Roberto Mancini Até agora ele tem sido um centro de satisfação e recordes, por isso não pode e não deve surpreender sua equipe com compactação e força. Escrevemos semanas, talvez meses atrás, que hoje esta Itália está no topo no campo continental: será o suficiente para ganhar o campeonato. Europeus? Veremos, mas esconder-se objetivamente seria um exercício excessivo de humildade.

Coletivo sobre o qual gritar, mas também em nível individual, há realmente motivos para sorrir. Se o melhor em nosso campo boletinsE não só isso, foi Spinazzola O desempenho convincente dos três atacantes não pode ser esquecido. Fixo Acima de tudo para a continuidade ao longo do jogo, mas também Berardi e distintivo Eles foram capazes de deixar sua marca. bem como eletricidade maca Ele lançou luz sobre o Azure e o capitão Kellini Ele foi novamente o líder emocional indispensável do grupo. E esse renascimento na queda para a década de 1990 é um testemunho melhor do que qualquer outra palavra da determinação e da raiva da Itália. Euro 2020 é recomendado …