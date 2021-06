O Napoli continua a pensar no Nuno Tavares. meio-campo como Fleming

Nápoles, seguido por Xian Fleming da Fortuna Sittard

No entanto, o português não é o único jovem napolitano a seguir: a liderança napolitana, aliás, também segue Xian Fleming A partir de Fortuna Sittard. O holandês Fleming, nascido em 1998, é um meio-campista com forte habilidade ofensiva, que terminou a última temporada com 12 gols e 7 assistências. Não apenas jovens, mas também jogadores experientes: outro nome do meio-campo que figura na lista de Giuntoli é Moussa Sissoko Do Tottenham, onde o Napoli pode começar a se movimentar nos próximos dias. O francês de 31 anos está de volta de 25 jogos da Premier League pelo Tottenham e pode ser um importante reforço na Divisão Azul. Para algumas chegadas em potencial, também há uma possível partida com David Ospina Que acabou nos marcos de Atalanta.