Mercado de transferências da Juventus, Ronaldo afastado de graça

Cristiano Ronaldo vinculado à Juventus com contrato que expira em junho de 2022

Calciomercato.it vem dizendo que há meses Cristiano Ronaldo quer deixar a Juventus. Novas confirmações vieram hoje das palavras de Luca Momplano, um jornalista da Juventus falou na transmissão ao vivo de Twicth de “juventibus”. “Pelo que me veio ao ouvido, ao se libertar moralmente da Juventus, Ronaldo disse que ouviria as atuações em volta – as palavras de Momblano que então presumivelmente se despediu de zero – da região de Mendes. Eles me disseram que conseguiram da Juventus se Ronaldo encontrou seu lugar, Juventus senão Eles têm acordos de troca, Deve ser definido como zero. É indiscrição, não notícia. “

Mercado de transferências da Juventus, perda de quase 30 milhões se Ronaldo começar do zero

Deve-se enfatizar, entretanto, que Ronaldo (Termina em Junho de 2022) via “Grátis”, excluindo taxas Uma perda de quase 30 milhões de euros. Portanto, é difícil pensar que a Juventus estaria disposta a se privar dela sem nem mesmo um único euro, apesar da possibilidade de se livrar do enorme salário de mais de 50 milhões de euros. Para Ronaldo, sempre se fala em uma possível volta ao Manchester United ou pousou em Paris Saint-GermainNo entanto, este último está relacionado à transferência de Mbappe para o Real Madrid.