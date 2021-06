Marcelo, jogador de futebol e empresário: quer investir no clube português

Marcelo Do campo à gestão. Lateral brasileiro de Real Madrid Estará em negociações para entrar como investidor em Mafra Sports Club É uma empresa que joga no campeonato português de futebol da segunda divisão. O portal relata isso UOL, explicando que o jogador pretende implementar um projeto semelhante ao da Azuriz Futebol, seleção brasileira que disputa o Campeonato Paranaense, que já possui um relacionamento social e financeiro.

Apesar de um ano infeliz com os Blancos, Marcelo Ele não tinha intenção de se separar de Madrid Blanca e este projeto não afetaria sua carreira. O extremo certamente não será o único jogador do Real Madrid a investir em negócios fora de campo. Entre todos os compatriotas Casemiro que lançaram a equipe da eSports Case ou mesmo o capitão da equipe da eSports Case Sergio Ramos , que fundou a agência representativa RR Soccer Management com seu irmão Rene.

faço MarceloA ideia é adquirir ações do clube e se tornar acionista. O Clube Desportivo de Mafra joga, conforme referido, no Liga de honraA liga de futebol de segundo nível do país. Quem sabe que com a chegada do especialista brasileiro, também não possamos aspirar a uma promoção no futuro …