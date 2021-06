Mercado de transferência da Lazio, fechado pela Sari

O novo treinador da Lazio, Maurizio Sarri, opôs-se à transferência de Milinkovic-Savic. O sérvio adora Juventus, Inter, Liverpool e Paris Saint-Germain

Nova sirene de Liga Premiada para cada Sergei Milinkovic-Savic. Desta vez é Liverpool Para olhar com atenção em casa Lazio Para joias sérvias, que também são populares na França Paris Saint-Germain Pelo estimador Leonardo.

Lazio e Sarri cegam Milinkovic do ataque do Liverpool

Em breve – escreve “Messaggero” esta manhã – poderá haver contactos entre a equipa orientada por clube Agente do jogador KezmanEla está atualmente trabalhando com a biancoceleste no fechamento de l فيCaso Kamenovich, além de renovar Marosic. Maurizio, novo técnico da Lazio freqüentemente, no entanto, teria vetado a venda de Milinkovic: O ex-treinador da Juventus, Napoli e Chelsea o considera uma peça fundamental no xadrez tático.

Além disso, pastor Lotito Mantenha a classificação pelo menos 80 milhões O cartão do jogador, que sempre permanece na Itália em desejos Juventus e Inter.