Itália x Albânia Spalletti foca em Calafiore. Barella se recuperou em campo desde o primeiro minuto

Luciano Spalletti escolheu Riccardo Calafiore. O defesa do Bolonha defronta a Albânia esta noite e, depois de dois amigáveis ​​no início de Junho, estreia-se oficialmente com a camisola azul. Ao seu lado estará Bastoni, numa mochila de quatro na fase de descontrole e três na fase de preparação. O pé esquerdo de Calafiore e a capacidade de entrar (com e sem bola) podem ser cruciais para atrapalhar a defesa de Silvinho.

A maca foi recuperada

–

No meio-campo, a boa notícia diz respeito a Barella que, pelo segundo dia consecutivo, desempenhou toda a função com a equipe e foi testado com os principais jogadores. A lesão do músculo reto femoral direito que sofreu em Coverciano é coisa do passado. Será ele quem jogará ao lado de Jorginho. Na formação inicial 4-2-3-1 atrás de Scamacca estarão Chiesa, Fratesse e Pellegrini. uma razão? Spalletti quer devolver o jogador da Juventus ao lado direito porque está no seu melhor neste caminho. Atrás do atacante, à esquerda do centro, ele não convenceu. A equipe será completada pelos alas Di Lorenzo, preferido a Bellanova e Cambiasso, e Demarco. O jogador do Napoli e o Inter vão se alternar na fase de ataque.