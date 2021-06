Roma, Mourinho quer manter Kluivert: a promessa que fez ao jogador holandês em 2017

Falta menos de um mês para o início do campo de treinamento em Trigoria em 6 de julho Roma e José Mourinho Já estão trabalhando na formação do time para a próxima temporada. renovação de pés Henrikh MkhitaryanProrrogando-o por mais um ano, Mourinho se viu tendo que decidir o futuro de vários jogadores que recorrerão a empréstimos. Entre esses existem Justin KluivertNa temporada passada, ele marcou 4 gols e fez um em 27 jogos pelo Leipzig. O perfil do atacante holandês é muito bem-vindo em Mo, que Gostaria de mantê-lo por ofertas menos interessantes. De acordo com a ideia do treinador português, Kluivert e El Shaarawy serão convidados a alinhar no centro como extremo esquerdo em 4-2-3-1.