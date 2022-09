Brasil, Trio x Gana: Richarlison Double

Na França, a equipe de Tite venceu o amistoso antes da Copa do Mundo por 3 a 0: o primeiro gol de Marquinhos. No segundo tempo, o ouro verde apareceu pela primeira vez no travessão Bremer e Ayo

Gana não é páreo para o Brasil, que está vagando em Le Havre, na França. A América do Sul vence por 3 a 0 em um amistoso com os africanos diante de 24.112 espectadores no Estádio Ossen. O primeiro tempo foi suficiente para a equipe Ouro Verde confirmar sua clara superioridade técnica com um gol do ex-jogador romeno Marquinhos e um bis de Richarlison. Este último ajudou em ambas as ocasiões dois passes de Neymar, à noite na versão final. Nada mal também, o ex-jogador do Milan Paquetá, que se defendeu bem no meio-campo.

muito abusivo – O Brasil está no Grupo G da Copa do Mundo junto com Sérvia, Suíça e Camarões. O teste desta noite teve um peso-limite enorme: o técnico Tite queria enfrentar um time africano em um amistoso. Gana joga a primeira fase do Grupo H contra Portugal, Coreia do Sul e Uruguai. Dependendo do sorteio, brasileiros e ganenses podem se encontrar novamente como candidatos nas oitavas de final no Catar. Tite mandou o time com três atacantes, Ravenha, Richarlison e Vinnie Jr. Neymar os sucedeu como meia-atacante. O técnico de Gana, Otto Addo, trouxe Avena Gyan (Cremonese) para o campo como um homem mais avançado.

pressão do acelerador – Desde o início, o Brasil vem se esforçando muito. O gol sul-americano chega aos 8 minutos: Marquinhos venceu de cabeça em cobrança de escanteio que Rafinha bateu. Os brasileiros continuam mantendo o domínio em campo e são os mestres do jogo. Aos 27′ Richarlison dobrou a vantagem após excelente passe de Neymar. E antes do intervalo Richarlison voltou a cabecear com um excelente cruzamento de cabeça de Neymar, aos 39. A partida está encerrada no final do primeiro tempo: réplicas de 3 a 0 não são permitidas. READ Calciomercato Roma Assento Livre

pela primeira vez – No início do segundo tempo, Bremer fez sua estreia na seleção. O zagueiro da Juventus substitui o ex-jogador do Milan Thiago Silva. Enquanto Afena-Gyan foi substituído por Salisu. Time Tite desacelera, Gana tem mais coragem e Jordan Ayew acerta no travessão e cabeceia aos 11. Mas não há muito o que falar sobre a recuperação. Está chovendo, e o Brasil está fazendo muitas substituições e choques: outro teste o espera na terça-feira com a seleção da Tunísia.

23 de setembro de 2022 (alteração em 23 de setembro de 2022 | 23:45)

