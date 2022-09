Mundial de ciclismo, Herzog conquista título júnior

Emil Herzog é o novo campeão mundial júnior. Circuito Wollongong Ele derrotou o português Antonio Morgado em um sprint No final da corrida ambos viram grandes campeões. Em terceiro lugar, o belga Van Mecklen levou 55 polegadas. Matteo Scalco é o primeiro da Azzurra e fecha em 14º lugar, A 2’22” do vencedor. A corrida, que ficou marcada por uma fuga iniciada vinte quilómetros depois, não teve um momento de paragem. Nos momentos decisivos apareceram os valores técnicos​​da véspera. O alemão Herzog e o português Morgado venceram vários clássicos nesta temporada, Herzog, para citar alguns, a Corrida da Paz e GP Ruebliland, Morgado o Giro della Lunigiana.” “Sabíamos que tínhamos pelo menos vinte pilotos pela frente – comentou Dino Salvoldi. Parabéns ao Matteo que tentou ficar com os líderes até o final “Foi uma corrida dura. A chuva ajudou a tornar ainda mais difícil – palavras de Scalco ao federciclismo – a pista técnica com uma saudação calorosa que obrigou todos a enfrentá-la na liderança , porque na queda seguinte o grupo ficou mais longo e eram posições de subidas difíceis. Consegui recuperar até duas voltas do final, mas depois minhas pernas pararam de responder.” A corrida foi direto em Mount Pleasant. Na penúltima volta expulsou o português Morgado, que também conseguiu chegar a uma vantagem de cerca de trinta segundos. Na última volta, o conjunto da banda de rodagem se desintegra ainda mais, seguindo Herzog que fez a escolha decisiva. O alemão junta-se ao português a três quilómetros da meta, em terceiro surge o belga Van Mecklen aos 55”. Trinta e quatro Simone Gualdio único outro azul a terminar a corrida.