para o quinto dia de Liga das Nações da UEFA, Dois pilares do meio-campo do Napoli entraram em campo com suas seleções: Piotr Zelenski e Stanislav lobotka. Infelizmente, para ambos, não foi uma noite feliz: a A Polônia foi derrotada por 2 a 0 pela Holanda por Van Gaal, enquanto Eslováquia A partir de lobotka sofreu pesado derrota por 2 a 1Em casa contra o Azerbaijão.

O meio-campista polonês expressou sua decepção com o resultado final durante a partida que se seguiu. As declarações dela são as seguintes:

“Acho que algumas coisas neste jogo foram boas da nossa parte. Sofremos o segundo gol no nosso início. Houve alguns bons ataques e contra-ataques da nossa parte, mas temos que estar atentos à habilidade do nosso adversário esta noite .”

O antigo Empoli saiu de campo aos 86 minutos, colocando-o entre os melhores da sua equipa, apesar da derrota.

A partida inteira é em campo lobotka. para ele Eslováquia Ele precisa de uma mudança decisiva de rumo diante dos últimos resultados na competição: apenas duas vitórias por 1 a 0 sobre Bielorrússia e Azerbaijão e liderando a seleção treinada pelo ex-Nápoles. calzone Apenas 6 pontos.

