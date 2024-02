Cesena: “In Combined Sports”, um projeto europeu para atletas com mais de 60 anos

A iniciativa “Common Sport+”, financiada pelo programa Erasmus+ Sport e promovida pela Administração Municipal de Cesena, visa promover um estilo de vida saudável entre pessoas com mais de 60 anos através da atividade física e da alimentação saudável.

Ao longo destes anos, Cesena fortaleceu a sua relação com o exercício graças a intervenções estruturais que incentivam a atividade física. “No desporto partilhado” que faz do desporto um sistema para todos, inclusivo, que pode ser praticado em todas as idades. Globalmente, todos os participantes no projeto europeu registaram melhorias significativas na saúde, referentes à composição corporal global (massa magra, massa gorda, gordura visceral e metabolismo basal). Com efeito, durante 2021 e 2022 foram avaliados força, equilíbrio e capacidade aeróbica: por um lado, os inscritos com mais de 60 anos que iniciaram um estilo de vida totalmente sedentário registaram os resultados máximos, e por outro lado, todos aqueles que foram já fazendo exercícios diligentes registraram atividade.Fisicamente, ao adicionar dois exercícios adicionais à sua rotina semanal, confirmaram os resultados alcançados anualmente.

Participação nos Jogos Olímpicos de Portugal

De 2 a 4 de outubro, 26 atletas com mais de 60 anos participarão nos Jogos Olímpicos organizados pelo município português de Viana do Castelo, Cidade Europeia do Desporto para 2023, que convidou o município de Cesena a participar no evento juntamente com dez outros portugueses. Municípios e uma delegação de Espanha. Durante os três dias centrais, atletas de Portugal, Espanha e Itália participarão em atletismo, basquetebol, voleibol, futebol, natação, atletismo e vários jogos tradicionais. O evento “Olympics4all” realiza-se todos os anos em Portugal e conta com a participação de cerca de dez municípios portugueses, sendo que este ano pela primeira vez foram também convidados outros países, nomeadamente Espanha e Itália.

O Município de Cesena tem a honra de representar a Itália com uma delegação composta por 26 cidadãos: 9 homens e 17 mulheres. O atleta mais jovem tem 64 anos e o mais novo tem 72 anos.

