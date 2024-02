Milan sobre Conte, a ideia maluca de Ibrahimovic: razões para dizer sim | Primabagina

. Retorno do zagueiro MathieuDo empréstimo ao Villarreal e a chegada do jovem extremo FilippoA equipa do Hellas Verona não satisfez plenamente o treinador, que esperava reforços adicionais na defesa e outro no meio-campo. O problema básico é que

Zlatan votou em Antonio – Na escolha do novo técnico Jerry Cardinale também ouvirá a opinião do “conselheiro” Zlatan Ibrahimovic. Embora o ex-atacante sueco nunca tenha jogado com ele, nem o treinado Respeito a Antonio Conte, que é um vencedor Igual a ele. Na verdade, a abordagem do ex-técnico da Itália fala claramente Conquistou três campeonatos pela Juventus e um pelo Inter, sem esquecer o Campeonato Inglês, vencido pelo Chelsea.

Fator Juve Nos últimos meses, Conte deixou claro que voltará com prazer a… JuveMas ele já sentia que as portas da Juventus dificilmente se abririam para ele. qual, Se Massimiliano Allegri sair no final da temporada, ele se concentrará em um treinador mais jovem e “fresco” como Thiago Motta, cujo trabalho no Bologna é muito apreciado pelo diretor Cristiano Giuntoli.

Não ao Nápoles Conte disse que gostaria de recomeçar com uma equipe que recentemente conquistou algo importante. Em ordem cronológica, os últimos campeões italianos são Nápoles e Milão. Os rossoneri podem contar com a preferência de Conte ao clube do presidente Aurelio De LaurentiisQue já havia tentado contratá-lo (sem sucesso) após a demissão de Rudi Garcia e antes do retorno de Walter Mazzarri.

Quais são os desafios? – Conte está fascinado pela ideia de treinar também o Milan, para entrar ainda mais na história do futebol italiano. Conquistar o título da Liga Italiana para a segunda estrela é um objetivo que lhe interessa, pois até agora nenhum treinador conseguiu sagrar-se campeão italiano com as três equipas de topo com distinção na Liga Italiana. Além disso, os rossoneri ainda não conquistaram o título do Campeonato Italiano com treinador. Que ele já havia conquistado para mais uma vaga. todos Desafios que estimulam a vontade de Conte de voltar a treinar e a vencer, o que é uma grande motivação para convencê-lo a não exagerar nas exigências salariais.