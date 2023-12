Dia de retiro em portugal

lá Roma A preparação começou oficialmente em Albufeira. Os jogadores do Giallorossi, que chegaram esta manhã ao estádio municipal, realizaram treinos em… 10 No calor e na privacidade, realizaram a sessão planejada. Confidencialidade, que ele solicitou MourinhoEsses exercícios deram frutos graças aos seguranças que vigiavam a área e não permitiam que espectadores assistissem ao treino. Uma sessão da tarde foi realizada em 17 Com o clima sendo mais ventilado.

vídeo: Máxima privacidade para os ciganos em retirada: a polícia portuguesa controla a área

Estação Solbakken e assinaturas

O único jogador em Roma Ola Solbakin não participou do treinamento. O jogador norueguês continua indisponível devido ao cansaço que sofreu na partida contra ele Latim Ele não conseguiu realizar a sessão. Pequeno E Christanti Em vez disso, eles pararam após a sessão com os fãs e deram autógrafos.

Roma, treinando ao sol: exercícios sem bola