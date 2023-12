Amarelo forte e suspeita de impedimento

O contínuo crescimento da árbitra Mariani, escolhida por Rocchi para apitar o jogo Frosinone-Juventus na Série A. O assobiador da divisão AIA da Aprilia tem 141 internacionalizações na Serie A, com 64 vitórias para clubes nacionais, 53 para clubes estrangeiros e 24 jogos que terminaram em empate. Nesta temporada ele teve Ele já participou de 5 partidas Daí surge o equilíbrio ideal: duas vitórias para cada lado e uma partida sem vencedores. É importante destacar que na Série A 2023-2024 ele impôs 2 pênaltis (ambos para cidadãos locais) e emitiu 3 expulsões (2 contra jogadores da equipe da casa, 1 contra jogadores visitantes), mas como foi seu desempenho ontem em Sterby?

A história de Mariani com Juventus e Frosinone

Foram 15 precedentes da Juventus com Mariani no Campeonato Italiano: os Bianconeri conquistaram 11 vitórias, dois empates e duas derrotas (marcando 28 gols e sofrendo 8). O último encontro com a Vecchia Signora remonta há algumas semanas, quando terminou no Meazza de Milão Ao derrotar os rossoneri por 1 a 0. Mas o árbitro teve apenas dois precedentes contra o Frosinone: uma vitória e um empate para os Chiosiari (marcando 3 gols e marcando 0 gols).

Mariani reservou apenas dois jogadores

Ele é auxiliado pelos assistentes Del Giovanni e Di Monte Minnelli em Var E Pagnotta em Avar, o árbitro marcou dois jogadores, ambos da equipe de Allegri: 21 pontos Cambiasso (D), 43 pontos McKenni (D); Reembolsos: 3 pontos; 5' sh.

Frosinone-Juventus, casos duvidosos

Estes são os principais episódios em câmera lenta. Frosinone cometeu seis faltas e 12 faltas para a equipe de Massimiliano Allegri. Não é por acaso, aliás, que os únicos dois cartões amarelos foram contra jogadores da Juventus, McKennie e Cambiasso. Para o extremo italiano, este é um aviso severo: ele recebeu um cartão amarelo e perderá o próximo jogo da Série A, contra a Roma. aos 42' Conexão Bremer-Bresianini na área Em preto e branco, leves protestos de Ciociare mas não é um castigo. Aos 89 minutos, Vlahovic, assistido por Eling Junior, voou sozinho em direção à baliza de Turati e fez o 3-1. Mas o gol foi anulado pelo vídeo-árbitro por impedimento. A decisão certa. Com isso, Mariani foi promovido ao Frosinone-Juventus.