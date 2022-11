EXCLUSIVO TMW – Albânia treinador Riga: “Aslani, Kumbula e Bruja precisam de mais minutos”

exclusivo

Eddie Riga Ele é o Comissário Técnico da Albânia há mais de três anos. Amanhã enfrentará a Itália, e sua penúltima partida pode ser à frente da seleção dos Bálcãs, pois seu contrato termina em novembro, e somente após o jogo de sábado, contra a Armênia, ele se sentará à mesa com o presidente da federação para discutir seu futuro. Com apreço e serenidade. Porque sob sua gestão a Albânia cresceu e chegou até a fase de play-off para se classificar para o Catar 2022: 18 pontos no Grupo A atrás de Inglaterra e Polônia, que venceram a última partida direta na Albânia. “Nós tentamos, – disse Riga exclusivamente prof Tuttomercatoweb.com -. Um ponto contra a Polónia foi suficiente e sofremos um golo a 10 minutos do final devido a uma falta. É uma pena, fomos bem ao vencer duas vezes contra a Hungria, marcando 18 pontos. Acreditamos um pouco, foi um momento particularmente positivo.”

Há decepção?

“O último jogo foi, se vencermos, vamos para o play-off. E a Rússia não estava lá, então tínhamos o caminho traçado … Não há decepção, mas em certo ponto estávamos esperançosos, sim.”

Uma seleção nacional em constante crescimento, com uma grande colônia de jogadores de futebol italianos

“Eles são muitos. Tem o Djimsiti, depois o Kumbulla que é um cara muito bom, mas infelizmente não encontrou muito espaço na Roma. O Ismajli está crescendo no Empoli, um grande artilheiro. Se ele foi um pouco mais tranquilo na fase de posse de bola Ele pode se tornar um jogador de futebol importante como jogador.” Kabir. E depois Hisaj, Bajrami e Berisha, nosso capitão.”

E o jovem Aslani que encontra pouco espaço no Inter

“Ele precisa jogar. Para mim é uma retórica egoísta, como técnico da Albânia: espero que ele e Kumbula aceitem um empréstimo em janeiro para encontrar mais espaço”.

Eu mencionei isso para Aslani e Kumbola? o que estão dizendo?

“Sim, eu disse a eles. Eles não estão muito felizes, mas o que podemos fazer? Estou sob contrato com duas grandes equipes. Dito isso, espero que algo aconteça, dada a idade deles, eles deveriam jogar mais.”

Sua nova estrela jogando na Inglaterra: Armando Bruja do Chelsea

“Ele tem um grande potencial. É um jogador organizado, tem 190 cm de altura, tem muita técnica e velocidade, você não consegue pegá-lo quando começa. Ele só tem uma fase, que é a posse de bola. Ele deve melhorar a segunda fase porque quando ele começa a trabalhar. Já acabou. Não o ajuda muito.” Deste ponto de vista este ano ele está um pouco melhor, mas certamente o fato de jogar 20 ou 30 minutos no máximo não o ajuda.

No verão havia uma fila para ele: Atalanta, Milan e Nápoles estão no seu encalço

“É verdade, o Napoli o queria acima de tudo. Giuntoli estava interessado, sei que ele até falou conosco… Mas ele pretendia ficar no Chelsea, clube que também renovou seu contrato.”

De Laurentiis também pode ter ligado para pedir informações

“Tenho conversado com o Giuntoli, porque é ele quem faz o mercado de transferências. E aí quando eu ouço dele, o presidente nunca faz esses discursos, não trata de questões técnicas. Ele só quer saber se o os jogadores estão em forma. Do ponto de vista material.”

O que você acha do campeonato italiano?

“É incrível, com o início lento da Juventus e depois o declínio da Inter. O torneio diz que o Napoli vai até o fim e eles têm um elenco adequado. Spalletti deu grandes estímulos ao time e não havia jogadores de primeira classe” No contexto de jogadores normais, não há mais Koulibalys e Insignes que poderiam ter algo mais do ponto de vista do personagem. Mesmo na fase defensiva trabalham bem, uma vez perdida a bola todos se colocam à disposição para a recuperar. Isso significa que o grupo está funcionando.

Napoli mais forte que 91 pontos?

“Ele tem algo a mais. Ele joga bem e Spalletti foi muito bem lá. Mas ele é mais que um grupo: ele tira um, depois outro, e todos aceitam as decisões do treinador. Isso é essencial acima de tudo em um campo como o Napoli. Que sempre tenta um ponto de referência como Maradona Ele estava sempre procurando por um ídolo.”

Agora existe Kvaratskhelia

“Isso mesmo, mas ela está começando a aparecer agora. Ela está um pouco na boca de todo mundo, mas ela não é uma prima donna. E ela não é a única grande aquisição. Você assistiu Kim? Ela tem um slam dunk no pedal, e ela se recupera uns impressionantes 7-8m. E então deixe-me ter uma menção honrosa … “

Bem-vindo

“Tenho que prestar homenagem a Lobotka. Ele é um jogador louco, tem um dinamismo e uma técnica que não vejo em outros jogadores”.

E quais concorrentes?

“O Napoli está indo tão rápido e marcar esses pontos é inacreditável. Eles estão correndo como loucos, é um exagero. Se o Napoli empatar duas vezes em vez de vencer, eles ainda estão ao seu alcance, mas se eles viajarem assim, quem vai conseguir isto?”

Qual é a seleção que você espera?

“Espero que Mancini consiga dar espaço a quem tem menos. Não é uma seleção experimental, mas com alguma inovação.”

Que explicação você deu sobre a Itália fora da Copa do Mundo?

“Nós, treinadores, sempre prestamos muita atenção em quem te levou ao topo e fez você conseguir um grande resultado, mesmo que esse jogador não seja mais tão bom e não seja tão forte quanto antes. O problema é que no campeonato nacional equipa não tens tempo para recuperar. Não tens tempo, todos os jogos contam. Deste ponto de vista, não devemos olhar na cara de ninguém.”

Muitas dívidas de gratidão, em suma

“Também vimos isso com Lippi em 2010, você ainda aposta em certos jogadores porque eles dizem que estão bem e você confia neles, mas talvez não seja o caso. Eu entendo: é difícil tirar jogadores importantes, mas você não faça formações por gratidão. Então foi. Também há azar, com todos aqueles pênaltis perdidos.”

Foi certo confirmar o treinador após o desastre de Palermo?

“Sim, claro. Achei que poderia haver uma mudança, mas ele trabalhou muito para vencer o Campeonato Europeu com um time que ninguém achava que poderia vencer. Ele criou um grupo extraordinário, eles ultrapassaram seus limites no Campeonato Europeu.”

E qual será o seu futuro?

“Tenho uma ótima relação com o presidente da federação, estou tranquilo. Depois desses amistosos, vamos demorar alguns dias para decidir o que vamos fazer e depois nos reuniremos para tomar uma decisão. ”

Que jogo você espera amanhã?

“Quando você joga contra a Itália, há razões. Há grandes expectativas por parte do povo, os albaneses têm muito interesse nos italianos, eles veem todos os nossos jogos e conhecem muito bem todos os times. A Albânia pode ser considerada um lado da ‘Itália e a partida deve ser uma celebração. Espero que venha uma boa partida e desejo que a Albânia esteja bem. Não estou dizendo para obter um resultado positivo, mas ter um bom desempenho, sim. Isso significa dar mais passos à frente. “.