Carmine Gutierrez e a Copa do Mundo do Catar: entrevista exclusiva

Carmine Gutierre EU Copa do Mundo do Catar Ele não tem intenção de perdê-la. apesar da ausência Na Itália Ele é um agente “ardente por dentro”. vai torcer Argentina Por que para Nápoles maradona ele é maradona . Toda vez. Cuidado, porém, em Portugal ele sentou Cristiano Ronaldo . E ele tem poucas dúvidas sobre o olheiro para a próxima competição. nome leva a Espanha .

Carmine Gutierre, treinador está à espera de uma chamada

Prepare-se para um novo desafio Gutiérrez . substituto para Piero Braglia no assento De Avellino Em fevereiro passado, despediu-se dos verdes e brancos no final da temporada.

Arco curto, mas intenso, fechou em maio com a eliminação na segunda rodada dos playoffs pelas mãos do Fujiya . Gutiérrez Ele continua seguindo o destino do último time que treinou com tanto amor, em clara ordem cronológica, depois de liderar Potenza, Olbia, Empoli, Virtus Lanciano, Livorno, Latina, Pisa e Triestina . E a Devorar fósforos como um leitor come livros.

Gautieri e Zdenek Zeman, O aluno contra o professor

Gutiérrez É um insider atento, que se mantém em constante atualização, e é valorizado pelas suas qualidades humanas antes mesmo das profissionais: era tal que, mesmo quando jogava, um futebolista que se valorizava como homem e como profissional.

explodiu em Roma com Zeman mentor: aquele que, ironicamente, depois de ter sido eliminado no passado dia 4 de maio da corrida à final do Grupo C da Série C (estava ao leme Avellino Boêmio no banco Fujiya ) Agora, como ele, à janela para perceber se há margem para voltar à sela.

Copa do Mundo Catar 2022 Carmine Gutierre

Gutiérrez Com mais tempo, o público de super-heróis que comparecerão com certeza aumentará copa do mundo 2022 que começa no dia 20 de novembro de 2022 – 17h, horário italiano – com a partida entre os anfitriões do Catar e do Equador. Gutiérrez Pronto para sentar na cadeira.

Gutierrez, você vai acompanhar a próxima Copa do Mundo?

“Claro, como quem ama futebol. será globalismo Muito convincente, estou convencido. É claro que a mente pode ir, antes de tudo, ao ponto doloroso, isto é, à ausência Itália cuja participação tornaria a competição ainda mais fascinante.”

Como e onde assistir aos jogos?

“O Copa do Mundo Devem viver como um ritual sagrado, sem descurar o lado alegre. Quando há partidas, geralmente de Itália Ou mais importante, é meu hábito convidar alguns amigos para comer algo juntos e se divertir jogando futebol. Por ocasião da Copa do Mundo, parece que o futebol se tornou um esporte diferente, ainda mais emocionante.”

O que você acha da ausência da Itália?

” Ele queima por dentro. Amargor muito grande que nos encontramos revivendo depois da decepção de quatro anos atrás, quando parecia impossível por si só, ainda mais depois do triunfo dos europeus . Sinto muito, mas sentir pena de si mesmo é inútil. Como bons atletas, vamos assistir as outras partidas.”

Quem é o responsável por excluir os Azzurri?

Não há um único funcionário. No futebol tudo pode acontecer e só falta começar do zero. Acho que precisa ser reformulado. deixei Ele já fez mais do que pode.”

Quais são suas expectativas para a Copa do Mundo?

“Espero uma Copa do Mundo emocionante e espetacular em um país que oferece panoramas sugestivos. Estou convencido de que será disputado em um ambiente atraente.”

Qual é o time favorito para vencer a final?

“Há três. França, Argentina e Brasil “.

Qual poderia ser a surpresa?

Veja o Portugal “.

Quem será o jogador ou será a estrela da Copa do Mundo?

“esperançoso Cristiano Ronaldo Sobre tudo o que ele passou durante esse tempo “.

De qual Copa do Mundo você se lembra com mais alegria?

“que de 1982 Sem dúvida”.

Onde você estava em 1982 e 2006 quando a Itália venceu? São momentos que ficam gravados na memória?

Em 1982 eu estava em casa Nápoles Na estrada. ilusão. Em 2006 eu estava de férias Sardenha E quem pode esquecer aquela outra noite mágica.”

Quando você pensa em Copa do Mundo, o que vem à sua cabeça?

festa quando Itália Ele ganhou o mundial em 1982. As pessoas ficaram loucas de alegria e até eu sou uma pessoa calma, não me contive.”

Qual time você vai torcer? Que “coruja”?

“Vou torcer por Argentina Porque nós, napolitanos, temos uma relação especial com maradona . Não vou culpar ninguém porque nunca gostei de esperar o pior.”

Quem será o revelador da Copa do Mundo?

“Eu penso isso Pedro da Espanha Ele é um campeão absoluto.”

Marca Colete