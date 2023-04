Dia a dia na Arte | 26 de abril de 2023

Achados de templos antigos recuperados na Índia na casa de um colecionador Novas aquisições da Lacma por US$ 2 milhões | Coleções Freddie Mercury Detalhadas da Sotheby’s | Seis novas “Mulheres de Herança” | O Desaparecimento de Harry Belafonte | Hoje as 12 noticias

Freddie Mercury do Queen no Estádio de Wembley em 1986. Foto © Dennis O’Regan. Cortesia da Sotheby’s

Na Índia, 55 ídolos e vários artefatos que se acredita virem de antigos templos hindus foram recuperados da casa de um colecionador.. A Idol Wing, uma unidade especial do Departamento de Polícia de Tamil Nadu do estado indiano encarregada de recuperar obras de arte roubadas, recuperou 55 ídolos hindus que se acredita terem sido saqueados de templos em toda a Índia. Os objetos, que parecem datar do século 9 ou 10 dC, foram rastreados por investigadores até uma casa em Chennai pertencente ao colecionador Shobha Durairajan, que foi de fato a fonte de muitos outros objetos antigos encontrados. [Redazione]

Novas aquisições da Lacma por US$ 2 milhões. No fim de semana passado, membros do Comitê de Colecionadores do Museu de Arte do Condado de Los Angeles levantaram mais de US$ 2 milhões para o orçamento de aquisição do museu e compraram dez obras para coleções permanentes. As aquisições dizem respeito a coisas que vão do século 11 ao século 21. A peça mais antiga inserida na coleção Lacma é uma peça arquitetônica, um capitel de coluna que se acredita pertencer a um palácio fortificado no Alhambra em Granada, Espanha. Ele é adicionado a muitos outros artefatos da Espanha islâmica na coleção do museu. [Benjamin Sutton]

Sotheby’s anuncia a dispersão das coleções Freddie Mercury. A Sotheby’s anunciou hoje, 26 de abril, que seis vendas serão realizadas em setembro, presencial e online, para distribuir cerca de 1.500 lotes do Garden Lodge, casa do astro do rock Freddie Mercury, Queen’s Head de Londres. Começará com um leilão pessoal no dia 6 de setembro, durante o qual será apresentada uma secção representativa das peças mais importantes da coleção. Mais dois leilões presenciais ocorrerão nos dias 7 e 8 de setembro: o primeiro é dedicado a Mercury “no palco” e o segundo é dedicado à sua vida “em casa” e às coisas que ele amava e com as quais vivia em a Pousada Jardim. Três leilões online serão realizados em paralelo, um destacando seu profundo amor pelo Japão e os outros dois, “Crazy Little Things” em duas partes, apresentando uma coleção eclética de objetos exóticos que faziam parte da vida diária de Mercury. Em Londres, uma exposição de todos os itens à venda acontecerá entre 4 de agosto e 5 de setembro em uma série de galerias imersivas especialmente projetadas, cada uma dedicada a um aspecto diferente da vida da cantora. Antes do desfile de Londres, os destaques da coleção serão exibidos em Nova York, Londres e Hong Kong em junho. Entre as memorabilia à venda está um texto manuscrito de Mercury da música “We Are The Champions” avaliada entre 200.000 e 300 mil libras, coroa e manto usado pelo astro do rock na performance final de “God Save The Queen” durante o. Sua última turnê com a Rainha, “The Magic Tour”, avaliada em 60-80 mil libras, e “The Kind of Beauty”, uma pintura de James Jacques-Joseph Tissot de 1880, a última compra de arte de Mercury (400-600 mil libras ). [Comunicato stampa]

Seis mulheres do patrimônio receberam um Certificado de Mérito dedicado a Desideria Pasolini Dall’Onda. A Câmara dos Deputados recebe hoje, 26 de abril, na Sala de Representação da Última Ceia, no Campo Marzio, a segunda edição do evento Mulheres do Patrimônio. O programa inclui a cerimônia de entrega do Certificado de Mérito dedicado à personalidade de Desideria Pasolini Dall’Onda, filantropa e patrona das artes, uma das fundadoras da Italia Nostra. Serão seis certificados de agradecimento. Estes são os comissários: Edith Gabrielli, diretora do Vittoriano e do Palazzo Venezia, «Promover e valorizar o Vittoriano e o Palazzo Venezia»; Marina Giuseppe, Diretora Geral da Organização do Ministério da Cultura, «Para as atividades organizacionais do Ministério da Cultura»; Rosângela MattyE «Pela preservação e promoção do Museu Casa Enrico Mattei em Matelica»; Marina Lalli, Presidente da Federturismo «Promover o turismo cultural»; Paola Migliosi, Presidente da Confguide.Para atualizar e qualificar guias turísticos italianos»; Sophia Sonia Vidani, Presidente do Planetaria Hotel, disse:Para atividades de hospitalidade no patrimônio arquitetônico italiano». [Redazione]

Vittorio Sgarbi ficou indignado com a demolição de 1926 do Liberty Building em Milão. «Farei as verificações necessárias e depois entrarei com as medidas legais contra quem cometeu essa devastação. eu serei duro». É o que afirma o subsecretário do Ministério da Cultura, Vittorio Sgarbi, referindo-se à demolição de um edifício Art Nouveau em Milão, na Via Crema, esquina com a Piazza Trento, na zona da Porta Romana. A vila, construída em 1926 pelo arquiteto Lorenzo Salvini, recebeu o apelido de Villa Badoglio porque foi (erroneamente) considerada a residência do general. «Estou zangado, muito zangado: estou envergonhado e desonrado pelo censor, pelo município, por Milão.O desabafo do crítico de arte com “Il Corriere della Sera”. [Redazione]

O grito de alerta de Paolo Portoghesi para a arquitetura moderna em Roma. Em Roma, no espaço da Galeria Canova, Paolo Portoghesi, arquiteto da Grande Mesquita e um dos designers mais famosos do mundo, lançou uma mensagem de peso «j’accuse”: «Arquitetura moderna em Roma ainda está à mercê de vândalos e decadência». Os próprios arquitetos são responsáveis, diz Portoghesi também; mesma ordemEle nunca moveu um dedo». Não é só o caso da Casa Papanice al Nomentano, obra-prima da arquitetura pós-moderna, e da Embaixada da Jordânia, que nasceu com os canos invertidos que a cercavam como um órgão, desmontado e sem restauração. Lista de obras de decadência abandonadas, desde o estádio Flaminio em Nervi, uma das obras mais importantes da arquitetura contemporânea, até o Hipódromo Menocchi na Europa, «Derrubado por cargas explosivasMuito longo, diz Portoghesi. Concordo com o português Massimiliano Foxas («Há muito tempo luto para reviver o ginásio abandonado em Paliano») e Orazio Carpizzano, Decano de Arquitetura da Sapienszave («Portoghesi está certo: é uma espécie de rendição, quando a arquitetura não é mais usada e a vida está em perigo»). [Tina Lepri]

O Pavilhão da Itália na Bienal de Arquitetura de Veneza. Amanhã, 27 de abril, em Roma, às 14h30, na Sala Spadolini do Ministério da Cultura, será realizada a coletiva de imprensa para a apresentação do Pavilhão da Itália (“Espaço: todos pertencem a todos”) na 18ª Mostra Internacional de Arquitetura. Bienal de Veneza. Palestrantes: Maria Vittoria Marini Clarelelli, Diretora da Diretoria Geral de Criatividade Contemporânea – Ministério da Cultura. Fosbury Architecture, curadores do Pavilhão Italiano; e Roberto Cecotto (via link de vídeo), presidente da Bienal de Veneza. O Ministro da Cultura, Gennaro Sanguliano, concluirá. A transmissão ao vivo está marcada Canal do Youtube do MIC. [Redazione]

Dezesseis novos membros da Academia Francesa em Roma foram selecionados. O júri de 2023-24 da Academia Francesa em Roma – Villa Medici selecionou 16 bolsistas. Esta nova promoção expressa 9 disciplinas artísticas e 4 nacionalidades diferentes e será recebida na Villa Medici a partir de setembro de 2023 para uma residência de um ano de criatividade, experimentação e pesquisa. Os bolsistas se beneficiarão de uma concessão de acomodação, acomodação e espaço de trabalho. Os estudiosos são: Pierre Adrien (literatura), Mali Aron (roteiro), Ismail Bahri (artes plásticas), Severine Ballon (composição musical), Helen Bertin (artes plásticas), Alex Boileau (cenografia), Madison Beecroft (artes plásticas) , Laure Cadot (restauração de obras de arte ou antiguidades), Céline Curiol (literatura), Jean-Charles de Quillacq (artes plásticas), Ophélie Dozat (arquitetura), Hamedine Kane (artes plásticas), Kapwani Kiwanga (artes plásticas), Laure Limongi (literatura), Morad Nizami (História da Arte) e Justinian Trebellon (Coordenação de Projetos de Arte). [Redazione]

Prêmio Ermanno Casoli 2023 por Claire Fontaine. A Fundação Ermanno Casoli anuncia a vencedora do Prêmio Ermanno Casoli 2023: Claire Fontaine, coletivo de artistas fundado em Paris em 2004 por Fulvia Carnevale e James Thornhill. O grupo foi convidado a criar uma obra para a sede da Elica em Fabriano que, como destaque do Prêmio Ermanno Casoli, será resultado de uma estadia dos artistas e de um processo de relacionamento e interação com pessoas que trabalham na empresa. Nos dias 3 e 4 de maio serão iniciadas as obras das obras que serão inauguradas no outono no mesmo local. [Redazione]

Fiaf comemora 75 anos com censo fotográfico da Itália. A Fiaf, a Confederação Italiana das Sociedades Fotográficas, apresenta, em colaboração com o Istat, o Instituto Nacional de Estatística, por ocasião do seu 75º aniversário de atividade, o novo projeto nacional de fotografia coletiva “Obiettivo Italia – Censimento Fotografico”. Graças ao apoio de mais de 550 círculos fotográficos afiliados à FIA ​​e ao interesse do Chefe de Antropologia Cultural e Social da Universidade de Perugia, mais de 200 grupos fotográficos serão criados em toda a Itália nos dias 6 e 7 de maio para coletar 30-50 mil retratos de italianos e assim criar um amplo “retrato coral” da população patriotas. [Redazione]

Em Nápoles Decena, o primeiro festival independente de gráficos e culturas visuais. “Qual é o impacto do seu design?” são as perguntas que agências, designers e criativos se fariam na ocasião Decena, o primeiro festival independente dedicado às culturas gráficas e visuais que acontecerá em Nápoles de 27 a 30 de abril. Quatro dias intensivos em design, promovidos pela associação homogênea composta por Stefano Belloni, Domenico Armatore e Nicola (curadores do festival; referência acadêmica: Daniela Piscitelli), durante os quais identidade de marca, edição, tipografia, ilustração, design de tipos, digital, embalagem embalagem, design de movimento, mapeamento de vídeo e arte de rua. A revista, dividida em palestras, workshops, eventos e exposições, acontecerá nos espaços da Foqus-Fondazione Quartieri Spagnoli, Riot Studio, Fundação Made in Claustro, Academia de Belas Artes de Nápoles e sede, entre outros , da exposição “25 Manifesti per Napoli, 1984-1986′, projeto idealizado na década de 1980 pela Napoli Novantanove Foundation (liderada por Mirella Stampa Barracco) e com curadoria de Alan Fletcher, designer da Pentagram, que coleciona cartazes sobre a cultura imagética napolitana , encomendado por designers de renome internacional. [Olga Scotto di Vettimo]

Adeus

Harry Belafonte. Harry Belafonte, lendário campeão dos direitos civis, cantor e estrela de cinema, morreu em 25 de abril em Nova York aos 96 anos. Sua personalidade está intimamente ligada ao ativismo político e social de Martin Luther King Jr., Paul Robeson, Langston Hughes e James Baldwin. Mas ele também colocou grande ênfase nas artes visuais e nos artistas como inspiração para seu trabalho pelos direitos civis e nas muitas parcerias criativas em que esteve envolvido para ajudar a causa dos negros e desfavorecidos nos Estados Unidos e em todo o mundo. O Museu Nacional dos Direitos Civis em Memphis, Tennessee, disse em um comunicado:Junte-se ao mundo inteiro em luto pela perda Harry Belafonte, Ativista dos direitos civis, ícone cultural, vencedor do Prêmio da Liberdade de 1999». [Louis Jebb]