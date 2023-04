Roma Primavera vence a Copa da Itália: Fiorentina vence por 2 a 1 após a prorrogação – Forzaroma.info – Últimas notícias Roma Football Cup – Entrevistas, fotos e vídeos

Guidi e Aquilani se enfrentam no desafio final da copa de prestígio. A viola está em busca do quinto prêmio consecutivo

lá Primavera de Roma triunfos no capítulo final de copa italiana. Gilorossi você está dirigindo Eles enfrentaram e derrotaram o Aquilani por 2 a 1, que buscava o quinto título consecutivo. Em Roma, o troféu estava ausente desde 2017. O primeiro tempo terminou 0 a 0 com formação Aquilani tornando-se perigosa em várias ocasiões. todo o outro Roma No segundo tempo, um belo chute Querubim que está perto de gravar. Aos 75 minutos a Fiorentina manteve-se em 10: comoso comete um erro Querubim O que lhe custou o segundo cartão amarelo. Entramos na prorrogação, a Roma passa de imediato para a frente com um gol Misitano. Poucos minutos depois, a Fiorentina empatou graças a um gol de sua autoria Krastev. Mas aos 116 minutos da partida, Keramitsis se encarrega de fechar as contas. O jovem de cabelos amarelos não perdoa Martinelli e marca em uma cruz Querubim. A Roma Primavera é a campeã da Copa da Itália em sua categoria.