Pastéis e o ex

Turim – Com todo o respeito para aqueles que imediatamente buscaram o ensino exegético bizantino coercitivo ou buscaram idéias posteriores, as observações do novo chefe deHaia Muito óbvio e totalmente inexplicável: um jogador de futebol que se dirige à torcida com gestos de silêncio e gestos de qualquer tipo será punido de acordo com o ‘Regulamento’. E se você não ligar lukaku E não haverá campanhas de informação piores para ele. Assim, em “Radio Ancio Le Sport” na Rádio Rai 1, o presidente Charles Pacific Em resposta à questão de saber se existe a possibilidade de a equipa de arbitragem avaliar agora as situações em campo de forma diferente em resposta a calúnias raciais: «Absolutamente não, a decisão foi tomada em campo. Então o indulto é uma das atribuições do presidente federal, e ele aplicou porque pode ter cumprido todas as condições, e para nós isso não representa um precedente. Da nossa parte nada muda, continuaremos a tomar decisões de acordo com as regras estabelecidas. Quem silenciar a plateia após ser insultado será advertido segundo o regulamento de que o gesto é provocativo.».

Como agimos?

Especificamente em conexão com a ampla cobertura da mídia que motivou a decisão gravina (resultado de uma forte pressão da mídia) e a constante recorrência de episódios racistas (porque é o estado que pensa no racismo, não só os estádios: isso seria muito bom) Obviamente a primeira questão a ser resolvida que os árbitros tiveram seus novo chefe era o seguinte: como nos comportamos? Agimos como se nada tivesse acontecido, damos tapinhas nas costas deles ou as regras ainda se aplicam?