Roma, Mourinho: “Muito satisfeito, mas triste com o resultado. Se for necessário, jogarei o próximo jogo”

Fadiga e ausência. Estes são os argumentos usados ​​por José Mourinho para explicar a derrota contra o Atalanta para Dazn. Um nocaute imerecido para os portugueses, que explicaram: «Acho que fizemos um jogo muito bom com as nossas limitações. Obviamente não é possível retirar as argolas do jogo e as argolas podem decidir o resultado».



Leia todas as notícias do dia na OA Sport

«É muito difícil – ele adicionou – Seja crítico com o resultado de hoje dos meninos, não quero dizer que é injusto porque as voltas fazem parte das corridas e quando você erra você paga, mas Estou muito satisfeito com a atitude dos jogadores. Todos os treinadores, mesmo nas equipas mais fortes, têm problemas com a falta de jogadores: para algumas equipas este é um pequeno problema, para nós é um grande problema».

Em seguida, o treinador Giallorossi analisou a partida: «No primeiro tempo dominamos o jogo sem criar muito e o primeiro gol deles foi um loop. Não vi nenhuma diferença, mesmo que tenhamos que trocar vários jogadores devido ao cansaço da copa. na segunda metade, Depois de 2 a 1, ainda faltava muito jogo, mesmo que faltassem oito minutos Mais recuperação. Mas novamente um episódio decidiu o jogo».

Depois Mourinho focou-se nas ausências e no desempenho de quem entrou em campo: «Estou feliz pelos jogadores, no entanto Se eu tiver que jogar o próximo jogo, não há problema. Esta é uma equipa unida, mesmo nas dificuldades estamos sempre juntos e acho que os adeptos também estão muito orgulhosos da equipa: hoje acabámos com nove jogadores e até nove de nós batemos um canto e procuramos o golo até ao fim».

Foto: La Presse

Leia todas as notícias do dia na OA Sport