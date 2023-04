Atalanta – Roma 1-0 Transmissão em directo: Fim da primeira parte. Pasalik decide – Forzaroma.info – Últimas notícias do futebol da Roma – entrevistas, fotos e vídeos

A equipa de Mourinho entra em campo em Bérgamo para defrontar a equipa de Gasperini. Ambos os clubes lutam por uma vaga na Europa, com os Giallorossi atualmente em quarto lugar e o Goddess em sétimo.

Depois de uma extraordinária vitória por 4 a 1 sobre Feyenoord Feito pela mosca Roma Nas semifinais de liga europeiaum time Mourinho preparando-se para enfrentarAtlanta Sétimo no ranking. Os Giallorossi procuram os três pontos para chegar Juventus Em terceiro lugar está o trecho Milão. As duas equipes entrarão em campo às 20h45. Estádio Joyce para Bérgamo. Roma terá que lidar com duas pesadas ausências, aquelas menor E Wijnaldum. Os dois jogadores se machucaram na quinta-feira no Olímpico contra os holandeses (ambos sofreram lesões nos flexores) e não estarão presentes esta noite. Inglês será substituído por urente Quem vai entrar em campo e pegar o flanco na defesa canhoto E ibanez.

21:35 – 24 de abril A primeira metade do jogo termina 45′ + 1′ 21:31 – 24 de abril Solbakken serve Abraham na grande área. O inglês chuta com o pé direito, mas o chute sai alto por cima do travessão 45′ 21:38 – 24 de abril Dê a si mesmo 4 minutos para se recuperar 38′ 21:25 – 24 de abril Gol da Atalanta. Ibrahim perde uma bola venenosa no meio do campo. Zapata corre pela ala esquerda e se posiciona no meio para Pasalik. O único croata na área com o pé esquerdo faz 1 a 0 36′ 21:21 – 24 de abril Zalewski tenta passar Zappacosta na área e chuta com o pé direito. Seu chute foi desviado em cobrança de escanteio READ 5 defensores serão publicados no Fantasy Football 32′ 21:19 – 24 de abril Confira um possível pênalti para a Roma. Abraham foi tocado por Toloi, mas regularmente, de acordo com Irati e Farr 28′ 21:15 – 24 de abril De Ron é o primeiro cartão amarelo da partida. O holandês acaba na lista dos ‘bandidos’ por fazer falta em Pellegrini por trás 20′ 21:10 – 24 de abril Ederson tenta 20′. A ex-Salernitana passa por Ibanez e entra na região. Ele tenta servir seu companheiro de equipe no meio, mas Llorente é bom em passar à frente de todos os outros 18′ 21:05 – 24 de abril Tentar peregrinos O que você precisa em velocidade Silik. Encaixa touro Que tenta concluir, mas é travado pela defesa do Bérgamo 12′ 20:59 – 24 de abril Chutar a bola para o canto Copminers. A bola é limpa sem problemas antes Roy Patrício 10′ 20:56 – 24 de abril outro condado l Estádio Joyce. urente Parar Zapata na banda 5′ 20:54 – 24 de abril ibanez pára regularmente maehle Ele tentou reiniciar. O jogador Nerazzurri ainda está no chão. 2′ 20h48 – 24 de abril feio feio Copminers sobre canhoto quem fica na terra 20h45 – 24 de abril A partida entre Atalanta Roma al Estádio Joyce Bérgamo

Atalanta Roma, resumo do jogo – Atlanta (3-4-1-2): Contador; Toloi, Djamsetti, Scalvini; Zappacosta, Deron, Ederson, Mehle; Copmineiros. Pasalek, Zapata. disponívelMusso, F Rossi, Demiral, Palomino, Bernasconi, Mohamtey, Soppi, Poga, Hooglund, Morel. treinador: gasperina. READ Moto GP 2021. Valencia GP. Pensamentos, questões e considerações após a qualificação - MotoGP

Roma (3-4-2-1): Rui Patrício; Mancini, Ibanez, Llorente; Selleck, Kristante; Bove, Zalewski; Solbakken, Pellegrini; Ibrahim. disponívelSvilar, Boyer, Kumbula, Matic, Kamara, Derbo, Tahirovic, Spinazzola, Belotti, El Shaarawy, Dybala. treinadorMourinho.

sinais: Pasalici 38 ‘(A)

governar: incomodado. assistentesPor: Bendoni Galletto. IV homem: raposas. rato: abismo. avar: Aureliano

antes da partida – Roma perde menor E Winaldom contra o Feyenoord. Na defesa estará Llorente ao lado canhoto E ibanez. Os Giallorossi buscam os três pontos, e a vitória significa garantir o terceiro lugar e chegar à Juventus com 59 pontos. A equipa de Mourinho, depois de um bom apuramento nas meias-finais da Liga Europeia, espera semanas de fogo, razão pela qual o treinador português pode ponderar a opção por um turnover ponderado. Entre os réus estão Sakin Spinazzola, Dybala, Matic e El Shaarawy.

Últimas da TRIGORIA – As ausências mais perturbadoras são aquelas menor E Winaldom, fora por lesões flexoras. Enquanto o holandês deve retornar em 15 dias, o zagueiro inglês deve retornar em 20 dias. No campo podemos ver o dono Solbakken. Dybala pode descansar. Dadas as dores das partidas anteriores, Mourinho poderia optar por colocá-lo no jogo corrido, como fez contra ele. Feyenoord.

onde eu vejo isso – o desafio Atlanta E Roma Será transmitido exclusivamente na transmissão ao vivo de dazen. Para vê-lo, você precisa iniciar o aplicativo em Smart TVs compatíveis ou em um PC, smartphone ou tablet. Como alternativa, você pode usar o console como Estação de jogo E caixa x ou para um dispositivo como GoogleChromecast ou Amazonasfogosticks de tv. O início da partida será às 20h45, enquanto a chamada pré-jogo começará às 20h com o Sunday Night Square. O comentário é confiado a Stephen BurgiOs comentários técnicos serão de Simão Terebucci. Mas no período pós-jogo, Francesco também estará lá Totti em contato com Roma Para comentar sobre o jogo que acabou de terminar. Além disso, é possível acompanhar a partida com notícias ao vivo do ForzaRoma.info e atualizações sociais no Instagram, Twitter e Facebook. READ Acusações terríveis a um mês e meio do Qatar 2022

Curiosidade e precedente – A partida que acontecerá esta noite é a 136ª entre Roma E AtlantaO balanço vê os giallorossi avançarem com 61 vitórias contra 31 dos nerazzurri. São 43 empates e esta será a terceira vez que Irrati comanda uma partida do Bérgamo. Nas duas anteriores, destacou-se por 1-4 na última temporada graças a dois gols Ibrahim e redes Zaniolo E menor. A outra partida terminou em 3 a 3 em abril de 2016, e ele marcou o gol final da partida. Francesco Totti.