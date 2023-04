Chiaravalle / Escalada: Stella Giacanni é finalista da Copa da Europa

10º lugar em Portugal na estreia em competições internacionais. Próxima reunião em sete dias Lituânia

Chiaraval, 24 de abril de 2023 – Stella Giacanni é finalista da European Climbing Cup.

Chiaravallese concluiu A primeira fase da Taça dos Campeões Europeus em Lisboa Entrada definitiva.

Excelente resultado dado que viagem a portugal representa ele Pela primeira vez em competições internacionais.

atleta azul menores de 18 anos No primeiro estágio, ele mostra controlar os nervos no ponto certo, apenas o suficiente para manter sob controle o controle sutil e a domesticação sutil dos gestos motores.

Evidência digna talento esportivo Cada vez mais confortável com o interesse convincente e o desempenho estratégico demonstrado em compromissos competitivos. Stella não se deixou intimidare responder à voz dos blocos, adversários diretos e mais experientes, para que todos O termo qualificação é apenas o eslovaco Bursikova e os dois franceses Abriat e Samani Eles tinham uma vantagem.

A partida final aconteceu no e durante o segundo dia Stella pagou pelo estresse mental: Talvez a expectativa do quarto lugar tenha afetado sua inexperiência em Competição final ao mais alto nível.

Décimo lugar para aquela garota de Chiaravallo Que deve ser homenageado e celebrado de qualquer maneira.

o O treinador Danilo Marchionne está em Lisboa manter Atualizado por telefone preparador físico Massimo Pistoni, que ficou em Chiaravalle Fisicamente, mas certamente não espiritualmente.

O entusiasmo cresce de uma corrida para outra no A equipe de Stella, L’Opes Marche O que é marcado para o atleta se alegra com orgulho. nos lembramos disso Stella concorre ao The Change Climbing Club em Montesilvano juntando fases, Cursos alternativos de treinamento No estádio de sua cidade, ele foi seguido pelo compatriota Pistões Massimo E as paredes de Abruzzo onde técnico Marchionne.

a Um grande sacrifício para uma menina de apenas dezesseis anos, que carrega corajosamente seu sonho esportivo muito pessoal, sem descuidar dos compromissos escolares.

Próxima consulta em sete dias Lituânia para a segunda mão da Taça dos Campeões Europeus.

© Reprodução protegida por direitos autorais